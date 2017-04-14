Аналитики "Яндекса" назвали самые аварийные места в Москве

1 февраля 2016 г. В 2015 году в столице произошло меньше всего аварий за 10 лет

Самым "опасным" месяцем 2015 года стал декабрь, самым опасным днем недели - пятница, а больше всего аварий произошло на юге столицы. Вместе с тем 2015 год стал годом с минимальным числом аварий за последние 10 лет.