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Московских "зайцев" оштрафовали на 122 миллиона рублей с начала года
21 апреля 2017 г. | Время публикации 12:00 | Последние изменения 15:48
Рубрики: Общественный транспорт  
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Moscow-Live.ru
Около 100 тысяч случаев неуплаты проезда и попыток воспользоваться чужой социальной картой выявили контролеры общественного транспорта с начала года. Как сообщили ТАСС в пресс-службе ГКУ "Организатор перевозок", сумма штрафов по данным нарушениям составила почти 122 миллиона рублей. С прошлого года доля нарушений увеличилась на 6 процентов.

С начала года выявлено 81 194 случая, когда пассажиры не оплачивали проезд, и еще 16 212 попыток воспользоваться чужой социальной картой. В день контролеры выявляют по 3-4 нарушения. Увеличившееся число безбилетников мэрию не пугает. "Мы видим примерно на пять процентов увеличение количества "зайцев", но за счет увеличения количества контролеров мы в ближайшее время повысим контроль за оплатой проезда, и число "зайцев" уменьшится", – сказал на недавнем заседании президиума правительства Москвы заммэра Ликсутов. В частности, будет усилен контроль за оплатой в трамваях, не оборудованных турникетами.

На том же заседании столичные власти заявили, что москвичи стали все чаще пользоваться общественным транспортом. По словам Ликсутова, в первом квартале года число поездок выросло на 82 миллиона по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. 68 миллиона поездок совершили "экономически активные граждане, которые полностью оплачивают свой проезд". "Это говорит о том, что наша транспортная система меняется в качественную сторону, пассажиры, которые зачастую пользовались личным транспортом, переходят на городской транспорт", - цитирует Ликсутова агентство "Москва".

Мэр Москвы Сергей Собянин со своей стороны отметил, что такой динамики "никогда не происходило". По его мнению, свою роль сыграли новые сервисы для пассажиров и новые виды общественного транспорта – трамвай "Витязь" и поезд со сквозным проходом "Москва", который начал курсировать по Таганско-Краснопресненской линии метро. Между тем блогеры ополчились на турникеты в синих "маршрутках" средней вместимости и в целом неудобное устройство автобуса, из-за которого посадка и высадка пассажиров тормозится.
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