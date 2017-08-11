В подмосковном Красногорске вырубили часть приусадебного парка ради парковки торгового центра Рубрики: Областная инфраструктура

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"Вырубка успешно проведена - деревьев больше нет, теперь насыпается грунт и меняется рельеф. Удивляет и то, что в разрешении указано на необходимость компенсационной высадки лишь 104 деревьев, то есть в два с половиной раза меньше, чем разрешается вырубить", - рассказал Соседов на своей странице в



Он также напомнил, что и сам торговый центр в свое время был возведен на месте вырубленного за одну ночь под обманным предлогом парка. Когда выяснилось, что для гигантского торгового центра забыли построить парковку, было решено вырубить еще одну часть парка, а заодно и убрать граничные усадебные валы. "Теперь же вырубка проведена прямо внутри валов, на исторической территории парка", - подчеркивает активист.



В связи с произошедшим Соседов отметил особую циничность заявления, сделанного на днях главой Красногорска Радием Хабировым. Чиновник



"Если вы действительно хотите сохранить его зеленым, то выдавать разрешения на вырубку сотен деревьев в парке в центре города под парковку для торгового центра - не самый правильный путь. Если хозяева торгового центра при его строительстве по своей жадности не позаботились о парковке, это не повод теперь рубить для них деревья в городском парке. Скорее это повод уменьшить площади торгового центра и признать, а не усугублять ошибки ваших предшественников", - подчеркнул Соседов.



На исторической территории парка усадьбы "Знаменское-Губайлово" в подмосковном Красногорске вырубили 267 деревьев для строительства дополнительной парковки возле торгового центра "Парк". По словам представителя регионального отделения Всероссийского общества охраны памятников истории и культуры Евгения Соседова, разрешение на вырубку было выдано с невероятной скоростью - местным властям потребовалось на это всего лишь три дня."Вырубка успешно проведена - деревьев больше нет, теперь насыпается грунт и меняется рельеф. Удивляет и то, что в разрешении указано на необходимость компенсационной высадки лишь 104 деревьев, то есть в два с половиной раза меньше, чем разрешается вырубить", - рассказал Соседов на своей странице в Facebook Он также напомнил, что и сам торговый центр в свое время был возведен на месте вырубленного за одну ночь под обманным предлогом парка. Когда выяснилось, что для гигантского торгового центра забыли построить парковку, было решено вырубить еще одну часть парка, а заодно и убрать граничные усадебные валы. "Теперь же вырубка проведена прямо внутри валов, на исторической территории парка", - подчеркивает активист.В связи с произошедшим Соседов отметил особую циничность заявления, сделанного на днях главой Красногорска Радием Хабировым. Чиновник написал у себя в Facebook: "Я восхищен, насколько Красногорск - зеленый город. Мы просто обязаны бережно относиться к нему - сохранить живые уголки - те, что подарила природа, приумножить новыми парками и скверами. Чтобы и наши потомки через много лет так же, как и мы, любовались прекрасным и красивым городом"."Если вы действительно хотите сохранить его зеленым, то выдавать разрешения на вырубку сотен деревьев в парке в центре города под парковку для торгового центра - не самый правильный путь. Если хозяева торгового центра при его строительстве по своей жадности не позаботились о парковке, это не повод теперь рубить для них деревья в городском парке. Скорее это повод уменьшить площади торгового центра и признать, а не усугублять ошибки ваших предшественников", - подчеркнул Соседов.



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