Администрация района Хамовники потратила 21 миллион рублей на праздники под эгидой "Единой России" Рубрики: Экономика

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Годовой бюджет администрации Хамовников составляет 20 миллионов рублей, из них на закупки, по подсчетам ЦАП, тратится выше половины. При этом среди них нет критически важных для района. Так, больше всего бюджетных денег нынешняя администрация за неполные пять лет работы потратила на организацию различных фестивалей. Праздники проходили примерно 14 раз в год и обошлись в 21,07 миллиона рублей. Организуют их в основном фирмы местной верхушки "Единой России", и проходят они под эгидой этой партии, говорится в материале.



На втором месте по расходам - медицинское обслуживание местных чиновников и их семей в частном медицинском центре (6,48 миллиона рублей). Более пяти миллионов рублей потрачено на аренду автомобиля для главы районного собрания депутатов Нины Гущиной. Это белый Chevrolet с кожаными сиденьями. В 3,42 миллиона рублей обошлось обслуживание устаревшего сайта местной администрации и выпуска газеты в 2012 году.



По данным ЦАП, на торги выходят связанные друг с другом и администрацией подрядчики, чередующие предложения так, чтобы выигрывала фирма партнера. Также отмечается, что во многих контрактах с подрядчиками можно усмотреть личный интерес Гущиной. Центр антикоррупционной политики "Яблока" направит информацию о правонарушениях местных чиновников в правоохранительные органы. Центр антикоррупционной политики (ЦАП) партии "Яблоко" заподозрил администрацию района Хамовники в обогащении путем проведения муниципальных закупок. По данным расследования , больше половины закупок разделено между руководством местной "Единой России", бывшими чиновниками и районными депутатами от "Единой России".Годовой бюджет администрации Хамовников составляет 20 миллионов рублей, из них на закупки, по подсчетам ЦАП, тратится выше половины. При этом среди них нет критически важных для района. Так, больше всего бюджетных денег нынешняя администрация за неполные пять лет работы потратила на организацию различных фестивалей. Праздники проходили примерно 14 раз в год и обошлись в 21,07 миллиона рублей. Организуют их в основном фирмы местной верхушки "Единой России", и проходят они под эгидой этой партии, говорится в материале.На втором месте по расходам - медицинское обслуживание местных чиновников и их семей в частном медицинском центре (6,48 миллиона рублей). Более пяти миллионов рублей потрачено на аренду автомобиля для главы районного собрания депутатов Нины Гущиной. Это белый Chevrolet с кожаными сиденьями. В 3,42 миллиона рублей обошлось обслуживание устаревшего сайта местной администрации и выпуска газеты в 2012 году.По данным ЦАП, на торги выходят связанные друг с другом и администрацией подрядчики, чередующие предложения так, чтобы выигрывала фирма партнера. Также отмечается, что во многих контрактах с подрядчиками можно усмотреть личный интерес Гущиной. Центр антикоррупционной политики "Яблока" направит информацию о правонарушениях местных чиновников в правоохранительные органы.



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