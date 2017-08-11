"Коммерсант": часть парка "Лосиный Остров" могут продать под застройку

Подведомственное Минобороны АО "Гарнизон" готовится выставить на торги 159 гектаров на улице Вешних Вод, треть из которых входит в природоохранную зону национального парка "Лосиный Остров". Об этом пишет "Коммерсант"
со ссылкой на двух девелоперов и чиновника московской мэрии. На участке возможно строительство почти четырех миллионов квадратных метров недвижимости.
Одна из особенностей площадки в том, что около 40 гектаров расположено в границах особо охраняемой природной территории, где запрещено любое строительство, не связанное с работой нацпарка. При этом межевание границ "Лосиного Острова" еще не завершено, по его итогам может образоваться доступная для застройки площадь. Между тем власти Москвы рассчитывают обустроить на 53 гектарах улицы Вешних Вод рекреационную зону типа ВДНХ с участием консорциума инвесторов.
Застройщики уже давно покушаются на территорию парка "Лосиный Остров". Эти попытки уже привели к значительным вырубкам, еще несколько проектов удалось оспорить жителям. В марте "Коммерсант" писал, что самое масштабное строительство, связанное с "Лосиным Островом", идет в Мытищах. По данным издания, компания старшего сына генпрокурора Юрия Чайки возводит там торгово-развлекательный комплекс
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