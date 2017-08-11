Сильные дожди с грозами остудят московскую жару в середине недели Рубрики: Погода

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В среду, 23 августа, к Москве приблизится атмосферный фронт. Ночью местами пройдет кратковременный дождь с грозой. Днем дождь будет идти повсеместно, местами сильный. Прогремят грозы, в отдельных районах ожидается град. Максимальная температура в Москве 24-26 градусов, по области 22-27. Ветер местами с порывами 15-20 метров в секунду.



Ночью в четверг снова пройдет дождь, местами сильный. В отдельных районах гроза, минимальная температура 14-16 в Москве и 11-16 по области. Днем дожди с грозами сохранятся, температура понизится до 18-20 градусов. Порывы ветра местами будут достигать 15-20 метров в секунду. В пятницу пройдут кратковременные дожди, ночью при умеренном северо-западном ветре посвежеет до 8-13 градусов. Днем будет 15-20.



В субботу местами пройдут небольшие дожди, днем станет немного теплее - до 23 градусов. Ранее глава Гидрометцентра Роман Вильфанд в беседе с



В ближайшие два дня в Москве сохранится 30-градусная жара, но уже со среды на смену ей придут дожди с грозами, градом и порывистым ветром, сообщает Гидрометцентр . Вслед за этим начнется и умеренное похолодание.В среду, 23 августа, к Москве приблизится атмосферный фронт. Ночью местами пройдет кратковременный дождь с грозой. Днем дождь будет идти повсеместно, местами сильный. Прогремят грозы, в отдельных районах ожидается град. Максимальная температура в Москве 24-26 градусов, по области 22-27. Ветер местами с порывами 15-20 метров в секунду.Ночью в четверг снова пройдет дождь, местами сильный. В отдельных районах гроза, минимальная температура 14-16 в Москве и 11-16 по области. Днем дожди с грозами сохранятся, температура понизится до 18-20 градусов. Порывы ветра местами будут достигать 15-20 метров в секунду. В пятницу пройдут кратковременные дожди, ночью при умеренном северо-западном ветре посвежеет до 8-13 градусов. Днем будет 15-20.В субботу местами пройдут небольшие дожди, днем станет немного теплее - до 23 градусов. Ранее глава Гидрометцентра Роман Вильфанд в беседе с "Интерфаксом" отметил, что прощаться с летом пока рано. По его словам, в сентябре возможны "всплески тепла", а попросту - бабье лето. Однако назвать конкретные даты специалисты пока не берутся.



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