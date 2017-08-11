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Противники градостроительной политики команды Собянина подали заявку на проведение митинга
21 августа 2017 г. | Время публикации 19:15 | Последние изменения 20:05
Рубрики: Городская инфраструктура, Общество  
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Moscow-Live.ru
Столичные власти получили заявку от оппозиционных партий на проведение 3 сентября демонстрации и митинга против политики чиновников в градостроительной, социальной и бюджетно-финансовой сферах. В мэрии пообещали дать ответ активистам до утра пятницы, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-секретаря департамента региональной безопасности Москвы Елену Романову.

"Поступила заявка на проведение демонстрации и митинга 3 сентября. Организаторы: Сергей Давидис, Лев Пономарев, Сергей Соколов, Михаил Шнейдер. Заявленное количество участников - до 10 тысяч человек", - рассказала Романова. Акция начнется в 14:00 с шествия от Страстного бульвара. Непосредственно митинг пройдет с 16:00 до 18:00 на улице Академика Сахарова.

Один из организаторов мероприятия Михаил Шнейдер рассказал РИА "Новости", что цель мероприятия - выразить отношение москвичей к различным аспектам градостроительной политики в Москве. "Тут и бюджетно-финансовая, и экологическая составляющие, и дорожное строительство, и перекладывание плитки", - отметил собеседник агентства.

В оргкомитет акции вошли представители Партии народной свободы (ПАРНАС), экс-депутат Госдумы Дмитрий Гудков, председатель движения "Открытая Россия" Александр Соловьев, а также несколько муниципальных депутатов. По словам Шнейдера, организаторы рассчитывают, что к работе также подключится партия "Яблоко".
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