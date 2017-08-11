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Три московские больницы заподозрили в сговоре с поставщиками лекарств
21 августа 2017 г. | Время публикации 14:24
Рубрики: Общество  
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Федеральная антимонопольная служба (ФАС) заподозрила три городские клинические больницы Москвы в заключении антиконкурентного соглашения с фармацевтической компанией "Фарм-Проект", что привело к поддержанию цен на торгах на поставку лекарственных препаратов и изделий медицинского назначения, сообщается на сайте ведомства.

В ФАС уточнили, что речь идет о ГКБ имени Виноградова, ГКБ имени Ворохобова, а также городской больнице N 68. Помимо этих учреждений и фирмы "Фарм-Проект" фигурантом по делу о создании картеля также проходит еще одна компания - "Веста Фарм". Организации создавали видимость конкуренции, из-за чего начальная максимальная цена контракта в ходе торгов не опускалась более чем на 2,5 процента.

"ФАС России ведет постоянную работу по мониторингу государственных закупок фармацевтической продукции. Медицинские учреждения должны способствовать выявлению и пресечению нарушений антимонопольного законодательства в данной сфере. Вместо этого они сами вступают в сговор с нарушителями", - возмутился начальник управления по борьбе с картелями ФАС России Андрей Тенишев.

Он подчеркнул, что ведомство будет привлекать к ответственности виновных лиц и пресекать подобные прецеденты.

Напомним, в начале года в столице разгорелся скандал после того, как бывший главный врач московской онкологической больницы N 62 Анатолий Махсон обвинил мэрию в закупках лекарственных препаратов и оборудования по завышенным ценам. Так, один из онкологических препаратов - новатакс - его больница покупала по 2,9 тысячи рублей за единицу, тогда как власти - за 25,4 тысячи. Серьезного развития дело не получило, а Махсон был уволен приказом главы Департамента здравоохранения Москвы Алексеем Хрипуном.
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