Три московские больницы заподозрили в сговоре с поставщиками лекарств

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) заподозрила три городские клинические больницы Москвы в заключении антиконкурентного соглашения с фармацевтической компанией "Фарм-Проект", что привело к поддержанию цен на торгах на поставку лекарственных препаратов и изделий медицинского назначения, сообщается
на сайте ведомства.
В ФАС уточнили, что речь идет о ГКБ имени Виноградова, ГКБ имени Ворохобова, а также городской больнице N 68. Помимо этих учреждений и фирмы "Фарм-Проект" фигурантом по делу о создании картеля также проходит еще одна компания - "Веста Фарм". Организации создавали видимость конкуренции, из-за чего начальная максимальная цена контракта в ходе торгов не опускалась более чем на 2,5 процента.
"ФАС России ведет постоянную работу по мониторингу государственных закупок фармацевтической продукции. Медицинские учреждения должны способствовать выявлению и пресечению нарушений антимонопольного законодательства в данной сфере. Вместо этого они сами вступают в сговор с нарушителями", - возмутился начальник управления по борьбе с картелями ФАС России Андрей Тенишев.
Он подчеркнул, что ведомство будет привлекать к ответственности виновных лиц и пресекать подобные прецеденты.
Напомним, в начале года в столице разгорелся скандал
после того, как бывший главный врач московской онкологической больницы N 62 Анатолий Махсон обвинил мэрию в закупках лекарственных препаратов и оборудования по завышенным ценам. Так, один из онкологических препаратов - новатакс - его больница покупала по 2,9 тысячи рублей за единицу, тогда как власти - за 25,4 тысячи. Серьезного развития дело не получило, а Махсон был уволен приказом главы Департамента здравоохранения Москвы Алексеем Хрипуном.