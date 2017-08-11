Три московские больницы заподозрили в сговоре с поставщиками лекарств

27 января 2017 г. Экс-главврач 62-й больницы будет судиться с мэрией из-за незаконного увольнения

По словам Анатолия Махсона, по закону его должны были оповестить об увольнении за три дня до срока истечения контракта, чего чиновники не сделали. "Если у нас еще есть хоть какой-то закон, то я суд выиграю", - уверен бывший главврач.