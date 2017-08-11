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Мэрия Москвы предсказала ущерб на 200 миллиардов от еще не произошедших погодных аномалий
21 августа 2017 г. | Время публикации 15:39 | Последние изменения 15:55
Рубрики: Городская инфраструктура  
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Moscow-Live.ru
Столичные власти разработали план мер для адаптации московской инфраструктуры и жителей к происходящим климатическим изменениям. При этом, по словам главы департамента природопользования и охраны окружающей среды Антона Кульбачевского, ущерб городской среде от различных аномальных погодных явлений к 2025 году составит приблизительно 200 миллиардов рублей.

"К 2025 году ущерб, который прогнозируется от аномальных погодных условий, может составить для всей городской инфраструктуры, для всей городской Московской агломерации около 200 миллиардов рублей. Но это по всем отраслям экономики", - цитирует чиновника ТАСС. Кульбачевский добавил, что из этой суммы примерно миллиард придется потратить на ремонт автодорог, еще два миллиарда - на ремонт жилого фонда.

"То есть это те средства, которые дополнительно нужно будет вкладывать в инфраструктуру, в содержание этих объектов для того, чтобы ликвидировать ущерб от погодных аномалий", - заявил глава департамента, отметив, что в столице стали регулярно наблюдаться ураганы, грозы, шквалистые ветры, засухи, волны жары и тепла и другие явления, которые раньше не были характерны для региона.

Отметим, что столичные власти регулярно пытаются возложить вину, например за затопленные улицы, на природные аномалии. Независимые эксперты на это отвечали, что причина кроется в неправильной организации рельефа улиц, так называемой вертикальной планировке при благоустройстве. Мэру Сергею Собянину не раз предлагали провести ремонт подземных коммуникаций, но градоначальник на это отвечал, что денег в бюджете нет.
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