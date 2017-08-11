Мэрия Москвы предсказала ущерб на 200 миллиардов от еще не произошедших погодных аномалий

2 августа 2017 г. Климатологи РАН пообещали москвичам хорошую погоду до конца лета

В августе в столичном регионе ожидается стабильная погода, периодов холодов климатологи не обещают. Температура воздуха в ближайшие дни опустится, но лишь на несколько градусов - до климатической нормы.