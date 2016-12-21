Уходящий год в ГИБДД назвали самым "безаварийным" за десять лет

21 декабря 2016 г. В столице разыскивают виновника резонансной смертельной аварии на Бауманской улице

Mercedes, за рулем которого, предположительно, находился Александр Ломов, сбил на тротуаре 27-летнего Юрия Карпова. Автомобиль нашли в нескольких километрах от места ДТП, владелец уверяет, что за рулем был не известный ему человек.