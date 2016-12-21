Уходящий год в ГИБДД назвали самым "безаварийным" за десять лет

Уходящий год стал самым "безаварийным" в Москве за последние десять лет, сообщил журналистам замначальника столичного управления ГИБДД Алексей Диокин. По его данным, за прошедшие месяцы случилось 8271 ДТП, а в 2007 году было зарегистрировано почти 15 тысяч, передает ТАСС.
"Безопасность в Москве улучшается. 2016-й стал рекордным в плане уменьшения аварийности за последние десять лет", – цитирует Диокина "Московский комсомолец"
. В этом году в автокатастрофах, по официальным данным, погибли 516 человек, в 2007-м – более 1100.
Число погибших по сравнению с прошлым годом снизилось на 16 процентов, число раненых – на 11,8. С участием детей зафиксировано 666 аварий, четверо погибли. В местах установки комплексов фотовидеофиксации, по словам Диокина, число погибших снизилось на 28 процентов. Самые "популярные" нарушения – несоблюдение дистанции, очередности проезда перекрестков, нарушение правил проезда пешеходных переходов.
Каждый десятый, по словам Диокина, гибнет в аварии с участием мотоциклиста, хотя мотосезон в столице непродолжителен. В то же время увеличилось число обращений москвичей в сервисные центры. Вопросы касаются организации дорожного движения, обустройства пешеходных переходов, ремонта и установки дорожных знаков.
Между тем только в декабре в столичном регионе произошло сразу несколько громких ДТП. Вечером 11 декабря пьяная сотрудница полиции насмерть сбила двух человек
в подмосковном Серпухове. 12 декабря бывший замглавы Госинспекции труда Украины Александр Шарый в пьяном виде сбил на Mercedes Gelandewagen восьмилетних девочек-близнецов
, которые переходили дорогу на зеленый свет. 13 декабря Мercedes E63 насмерть сбил на тротуаре молодого человека на Бауманской улице
и скрылся. Водитель автомобиля объявлен в федеральный розыск.