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Уходящий год в ГИБДД назвали самым "безаварийным" за десять лет
21 декабря 2016 г. | Время публикации 19:34
Рубрики: Автотранспорт, Происшествия  
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Moscow-Live.ru
Уходящий год стал самым "безаварийным" в Москве за последние десять лет, сообщил журналистам замначальника столичного управления ГИБДД Алексей Диокин. По его данным, за прошедшие месяцы случилось 8271 ДТП, а в 2007 году было зарегистрировано почти 15 тысяч, передает ТАСС.

"Безопасность в Москве улучшается. 2016-й стал рекордным в плане уменьшения аварийности за последние десять лет", – цитирует Диокина "Московский комсомолец". В этом году в автокатастрофах, по официальным данным, погибли 516 человек, в 2007-м – более 1100.

Число погибших по сравнению с прошлым годом снизилось на 16 процентов, число раненых – на 11,8. С участием детей зафиксировано 666 аварий, четверо погибли. В местах установки комплексов фотовидеофиксации, по словам Диокина, число погибших снизилось на 28 процентов. Самые "популярные" нарушения – несоблюдение дистанции, очередности проезда перекрестков, нарушение правил проезда пешеходных переходов.

Каждый десятый, по словам Диокина, гибнет в аварии с участием мотоциклиста, хотя мотосезон в столице непродолжителен. В то же время увеличилось число обращений москвичей в сервисные центры. Вопросы касаются организации дорожного движения, обустройства пешеходных переходов, ремонта и установки дорожных знаков.

Между тем только в декабре в столичном регионе произошло сразу несколько громких ДТП. Вечером 11 декабря пьяная сотрудница полиции насмерть сбила двух человек в подмосковном Серпухове. 12 декабря бывший замглавы Госинспекции труда Украины Александр Шарый в пьяном виде сбил на Mercedes Gelandewagen восьмилетних девочек-близнецов, которые переходили дорогу на зеленый свет. 13 декабря Мercedes E63 насмерть сбил на тротуаре молодого человека на Бауманской улице и скрылся. Водитель автомобиля объявлен в федеральный розыск.
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