"Трудные" подростки устроили бунт в спецшколе на юге Москвы Рубрики: Происшествия

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В полиции заявили, что ничего не знают об инциденте, однако издание пишет, что на месте побывал заместитель начальника УВД по Южному округу Дмитрий Баранов, который лично зашел в комнату к подросткам и сумел разрешить конфликт. Руководитель Департамента социальной защиты населения Москвы Владимир Петросян сообщил "Интерфаксу", что "никакого активного противостояния" и побоев с чьей-либо стороны в спецшколе не было.



Он уточнил, что во время инцидента 14 воспитанников заперлись в одной из комнат. По инструкции сотрудники учреждения обязаны были нажать "тревожную кнопку", в результате чего прибыли сотрудники полиции и "помогли разрулить ситуацию", добавил Петросян. Конфликт разрешился около полуночи, ученики вышли на контакт и открыли двери. Пострадавших в результате инцидента не было.



В спецшколу прибыл уполномоченный по правам ребенка в Москве Евгений Бунимович. По возвращении из командировки заведение также намерена посетить уполномоченный при президенте России по правам ребенка Анна Кузнецова. "Самое главное для подростков, чтобы таких ситуаций не возникало, - вовремя быть услышанными", – сказала она



Учащиеся спецшколы "Шанс" для детей с девиантным поведением в Канатчиковском проезде на юге Москвы вечером во вторник выгнали из здания контролеров и воспитателей и забаррикадировались внутри, требуя смены руководства учебного заведения, передает "Интерфакс" . Единственным основанием для помещения детей в спецшколу является решение суда.По данным "Комсомольской правды" , конфликт сначала разгорелся между подростками 14-15 лет, которые устроили драку. Педагоги потребовали разойтись и показать вещи, а в "порыве агрессии" якобы назвали воспитанников "зеками". В знак протеста подростки вытолкали всех из комнаты и закрылись внутри. В итоге сотрудники школы вызвали полицию по "тревожной кнопке".В полиции заявили, что ничего не знают об инциденте, однако издание пишет, что на месте побывал заместитель начальника УВД по Южному округу Дмитрий Баранов, который лично зашел в комнату к подросткам и сумел разрешить конфликт. Руководитель Департамента социальной защиты населения Москвы Владимир Петросян сообщил "Интерфаксу", что "никакого активного противостояния" и побоев с чьей-либо стороны в спецшколе не было.Он уточнил, что во время инцидента 14 воспитанников заперлись в одной из комнат. По инструкции сотрудники учреждения обязаны были нажать "тревожную кнопку", в результате чего прибыли сотрудники полиции и "помогли разрулить ситуацию", добавил Петросян. Конфликт разрешился около полуночи, ученики вышли на контакт и открыли двери. Пострадавших в результате инцидента не было.В спецшколу прибыл уполномоченный по правам ребенка в Москве Евгений Бунимович. По возвращении из командировки заведение также намерена посетить уполномоченный при президенте России по правам ребенка Анна Кузнецова. "Самое главное для подростков, чтобы таких ситуаций не возникало, - вовремя быть услышанными", – сказала она РИА "Новости" . Петросян пояснил, что в спецшколе "Шанс" находятся несовершеннолетние дети, которые совершили преступления. Время пребывания в учреждении варьируется от одного года до трех лет в зависимости от решения суда.



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