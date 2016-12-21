"Трудные" подростки устроили бунт в спецшколе на юге Москвы

Учащиеся спецшколы "Шанс" для детей с девиантным поведением в Канатчиковском проезде на юге Москвы вечером во вторник выгнали из здания контролеров и воспитателей и забаррикадировались внутри, требуя смены руководства учебного заведения, передает "Интерфакс"
. Единственным основанием для помещения детей в спецшколу является решение суда.
По данным "Комсомольской правды"
, конфликт сначала разгорелся между подростками 14-15 лет, которые устроили драку. Педагоги потребовали разойтись и показать вещи, а в "порыве агрессии" якобы назвали воспитанников "зеками". В знак протеста подростки вытолкали всех из комнаты и закрылись внутри. В итоге сотрудники школы вызвали полицию по "тревожной кнопке".
В полиции заявили, что ничего не знают об инциденте, однако издание пишет, что на месте побывал заместитель начальника УВД по Южному округу Дмитрий Баранов, который лично зашел в комнату к подросткам и сумел разрешить конфликт. Руководитель Департамента социальной защиты населения Москвы Владимир Петросян сообщил "Интерфаксу", что "никакого активного противостояния" и побоев с чьей-либо стороны в спецшколе не было.
Он уточнил, что во время инцидента 14 воспитанников заперлись в одной из комнат. По инструкции сотрудники учреждения обязаны были нажать "тревожную кнопку", в результате чего прибыли сотрудники полиции и "помогли разрулить ситуацию", добавил Петросян. Конфликт разрешился около полуночи, ученики вышли на контакт и открыли двери. Пострадавших в результате инцидента не было.
В спецшколу прибыл уполномоченный по правам ребенка в Москве Евгений Бунимович. По возвращении из командировки заведение также намерена посетить уполномоченный при президенте России по правам ребенка Анна Кузнецова. "Самое главное для подростков, чтобы таких ситуаций не возникало, - вовремя быть услышанными", – сказала она РИА "Новости"
. Петросян пояснил, что в спецшколе "Шанс" находятся несовершеннолетние дети, которые совершили преступления. Время пребывания в учреждении варьируется от одного года до трех лет в зависимости от решения суда.