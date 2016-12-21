Автомобилистка без прав столкнулась с машиной скорой помощи и пыталась откупиться: ВИДЕО Рубрики: Автотранспорт

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Судя по записи, после столкновения девушка попросила водителя не обращаться в ГИБДД, так как у нее нет прав. После отказа она предложила водителю 3 тысячи рублей за то, что тот забудет ее номера. В ответ на это мужчина четко и ясно произнес автомобильные номера нарушительницы. Девушка попыталась скрыться с места происшествия, однако была задержана. Автомобиль с женщиной за рулем врезался в машину скорой помощи в Москве. Водитель попросила водителя скорой не вызывать наряд ДПС, сославшись на то, что у нее нет прав, и предложив наличные. После того, как мужчина отказался, она покинула место ДТП. РЕН ТВ публикует кадры с разговором автоледи и водителя скорой помощи.Судя по записи, после столкновения девушка попросила водителя не обращаться в ГИБДД, так как у нее нет прав. После отказа она предложила водителю 3 тысячи рублей за то, что тот забудет ее номера. В ответ на это мужчина четко и ясно произнес автомобильные номера нарушительницы. Девушка попыталась скрыться с места происшествия, однако была задержана.



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