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Автомобилистка без прав столкнулась с машиной скорой помощи и пыталась откупиться: ВИДЕО
21 декабря 2016 г. | Время публикации 16:43
Рубрики: Автотранспорт  
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Moscow-Live.ru
Автомобиль с женщиной за рулем врезался в машину скорой помощи в Москве. Водитель попросила водителя скорой не вызывать наряд ДПС, сославшись на то, что у нее нет прав, и предложив наличные. После того, как мужчина отказался, она покинула место ДТП. РЕН ТВ публикует кадры с разговором автоледи и водителя скорой помощи.



Судя по записи, после столкновения девушка попросила водителя не обращаться в ГИБДД, так как у нее нет прав. После отказа она предложила водителю 3 тысячи рублей за то, что тот забудет ее номера. В ответ на это мужчина четко и ясно произнес автомобильные номера нарушительницы. Девушка попыталась скрыться с места происшествия, однако была задержана.
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