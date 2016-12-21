Глава подмосковного стройкомплекса стал советником губернатора после сорванной сдачи перинатальных центров

3 ноября 2016 г. В Подмосковье с 2017 года введут налог на непроданные квартиры

По данным подмосковного Минфина и УФНС, в регионе насчитывается 5432 жилых помещения в домах, не проданных частным владельцам. Вовлечение этих квартир в налоговый оборот позволит вывести на рынок новые квартиры.