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Глава подмосковного стройкомплекса стал советником губернатора после сорванной сдачи перинатальных центров
21 декабря 2016 г. | Время публикации 12:12 | Последние изменения 17:39
Рубрики: Недвижимость  
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© РИА Новости / Александр Натрускин
Герман Елянюшкин, курировавший стройкомплекс в должности зампреда правительства Московской области, снят с должности. Причина — срыв сроков сдачи трех перинатальных центров, пишет "Коммерсант". Теперь разбираться с крупнейшим в стране рынком жилья будет занимавшийся прежде конкурентной политикой Максим Фомин

Теперь Елянюшкин как советник губернатора в ранге министра займется проблемами дольщиков и отдельными спецпроектами. "Германа Вячеславовича Елянюшкина забираю себе. У нас много работы", - сказал Воробьев РИАМО.

Перинатальные центры в Щелково, Коломне и Наро-Фоминском районе строятся в рамках областной госпрограммы "Здравоохранение Подмосковья", сдать их должны были в этом месяце. Хотя сейчас центры готовы на 95%, срок их сдачи будет перенесен. По данным источника в правительстве региона, задержки возникли в связи с подготовкой проектной документации и по другим причинам.

Для работающих в Подмосковье застройщиков жилья отстранение Елянюшкина от должности стало неожиданностью. Чиновник известен минимум двумя громкими сообщениями — объявлением о запрете нового строительства в Химках, Балашихе, Королеве и введении с 1 января 2017 года налога на непроданные квартиры.

Новым куратором стройкомплекса назначен Максим Фомин, прежде руководивший комитетом по конкурентной политике региона. Эксперты отмечают, что за четыре года ускорилась процедура выдачи разрешений на строительство, однако спрос на квартиры по сравнению с докризисным периодом 2012-2014 годов снизился в полтора-два раза, что повышает риски увеличения количества проблемных дольщиков.
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