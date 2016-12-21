]]>
]]>
NEWSmsk.com: Московские новости ]]>NEWSru.com]]>
22
декабря
pda
Поиск
Архив

Лидера "Божьей воли" Энтео задержали за пожелание Сталину "гореть в аду"
21 декабря 2016 г. | Время публикации 14:27 | Последние изменения 17:43
Рубрики: Происшествия, Общество  
Ошибка? Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
 
Moscow-Live.ru
Лидер православного движения "Божья воля" Дмитрий Цорионов (Энтео) сообщил о своем задержании после акции на могиле Сталина у Кремлевской стены. "Меня задержала полиция за то, что я сказал правду о Сталине у его могилы", - написал Цорионов в Twitter, пояснив, что находится в ОВД "Китай-Город".

Он уточнил, что швырнул на могилу цветы и "спокойно сказал: "Гори в аду, палач русского народа, убийца моих родных, моих святых, моих любимых поэтов". Как утверждает активист, приурочивший акцию ко дню рождения бывшего лидера СССР, в ответ на него набросились "десятки бесноватых". Официального подтверждения информации о задержании пока нет.

Напомним, в середине августа прошлого года активисты движения "Божья воля" под руководством Цорионова ворвались на экспозицию работ советского скульптора Вадима Сидура в Манеже и уничтожили несколько произведений искусства, заявив, что выставленные работы оскорбляют чувства верующих. Лидер активистов получил за преступление десять суток ареста по статье 20.1 КоАП (мелкое хулиганство).
Twitter
facebook


Предыдущая статья  |  Следующая статья

ССЫЛКИ ПО ТЕМЕ
Энтео получил десять суток ареста за погром в Манеже
22 сентября 2015 г.
Энтео получил десять суток ареста за погром в Манеже
Лидеру движения "Божья воля" назначили наказание в виде административного ареста на 10 суток за разгром столичного Манежа. Энтео назвал решение суда "покушением на будущее христианской России", а его защита начала готовить апелляцию.

Дороги
Пробки в Москве
Баллы по шкале Яндекс.Пробок
22.12.2016   17:50
7
13:00 14:00 15:00 16:00 17:00
]]>
Rambler's Top100
Рейтинг@Mail.ru
liveinternet.ru: показано число просмотров за 24 часа, посетителей за 24 часа и за сегодня ]]>
Система Orphus
В Москве - Московские новости NEWSmsk.com // Проект объединенной редакции NEWSru.com
Четверг, 22 декабря 2016 г. // Последняя новость 17:55
Все права на материалы и новости, опубликованные на сайте NEWSmsk.com, охраняются в соответствии с законодательством РФ. Допускается цитирование без согласования с редакцией не более 50% от объема оригинального материала, с обязательной прямой гиперссылкой на страницу, с которой материал заимствован. Гиперссылка должна размещаться непосредственно в тексте, воспроизводящем оригинальный материал NEWSmsk.com, до или после цитируемого блока.
©2007 - 2016 NEWSmsk.com
]]>
]]>