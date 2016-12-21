Лидера "Божьей воли" Энтео задержали за пожелание Сталину "гореть в аду"

Лидер православного движения "Божья воля" Дмитрий Цорионов (Энтео) сообщил о своем задержании после акции на могиле Сталина у Кремлевской стены.
"Меня задержала полиция за то, что я сказал правду о Сталине у его могилы", - написал Цорионов в Twitter
, пояснив, что находится в ОВД "Китай-Город".
Он уточнил, что швырнул на могилу цветы и "спокойно сказал: "Гори в аду, палач русского народа, убийца моих родных, моих святых, моих любимых поэтов". Как утверждает активист, приурочивший акцию ко дню рождения бывшего лидера СССР, в ответ на него набросились "десятки бесноватых". Официального подтверждения информации о задержании пока нет.
Напомним, в середине августа прошлого года активисты движения "Божья воля" под руководством Цорионова ворвались на экспозицию работ советского скульптора Вадима Сидура в Манеже и уничтожили несколько произведений искусства, заявив, что выставленные работы оскорбляют чувства верующих. Лидер активистов получил за преступление десять суток ареста
по статье 20.1 КоАП (мелкое хулиганство).