Лидера "Божьей воли" Энтео задержали за пожелание Сталину "гореть в аду" Общество Рубрики: Происшествия

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Он уточнил, что швырнул на могилу цветы и "спокойно сказал: "Гори в аду, палач русского народа, убийца моих родных, моих святых, моих любимых поэтов". Как утверждает активист, приурочивший акцию ко дню рождения бывшего лидера СССР, в ответ на него набросились "десятки бесноватых". Официального подтверждения информации о задержании пока нет.



Напомним, в середине августа прошлого года активисты движения "Божья воля" под руководством Цорионова ворвались на экспозицию работ советского скульптора Вадима Сидура в Манеже и уничтожили несколько произведений искусства, заявив, что выставленные работы оскорбляют чувства верующих. Лидер активистов получил за преступление Лидер православного движения "Божья воля" Дмитрий Цорионов (Энтео) сообщил о своем задержании после акции на могиле Сталина у Кремлевской стены. "Меня задержала полиция за то, что я сказал правду о Сталине у его могилы", - написал Цорионов в Twitter , пояснив, что находится в ОВД "Китай-Город".Он уточнил, что швырнул на могилу цветы и "спокойно сказал: "Гори в аду, палач русского народа, убийца моих родных, моих святых, моих любимых поэтов". Как утверждает активист, приурочивший акцию ко дню рождения бывшего лидера СССР, в ответ на него набросились "десятки бесноватых". Официального подтверждения информации о задержании пока нет.Напомним, в середине августа прошлого года активисты движения "Божья воля" под руководством Цорионова ворвались на экспозицию работ советского скульптора Вадима Сидура в Манеже и уничтожили несколько произведений искусства, заявив, что выставленные работы оскорбляют чувства верующих. Лидер активистов получил за преступление десять суток ареста по статье 20.1 КоАП (мелкое хулиганство).



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ССЫЛКИ ПО ТЕМЕ 22 сентября 2015 г. Энтео получил десять суток ареста за погром в Манеже

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