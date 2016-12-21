Бетонные кольца Москвы приходится ремонтировать чаще всего из-за грузовиков Рубрики: Автотранспорт

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"С тех пор, как движение по МКАД для грузовиков ограничили (в мае 2013 года), доля грузового транспорта на обоих кольцах серьезно возросла и продолжает увеличиваться. Особенно в этом плане нужно выделить малое кольцо, А107", - рассказал собеседник агентства.



Так, в 2016 году на дороге А107 было отремонтировано 50 километров пути, а на А108 - 70 километров. Грузопоток на отдельных участках А107 в настоящий момент достигает 25-30 тысяч автомобилей в сутки и увеличивается на 3-4 процента в год. При этом в составе транспортного потока наблюдается до 50-60 процентов грузовиков массой более 12 тонн. Наибольшее количество ремонтных работ на дорогах в столице приходится на федеральные дороги А108 "Московское большое кольцо" и А107 "Московское малое кольцо" - большую и малую "бетонки", сообщает агентство "Москва" со ссылкой на пресс-службу ФКУ "Центравтомагистраль", подведомственное Росавтодору."С тех пор, как движение по МКАД для грузовиков ограничили (в мае 2013 года), доля грузового транспорта на обоих кольцах серьезно возросла и продолжает увеличиваться. Особенно в этом плане нужно выделить малое кольцо, А107", - рассказал собеседник агентства.Так, в 2016 году на дороге А107 было отремонтировано 50 километров пути, а на А108 - 70 километров. Грузопоток на отдельных участках А107 в настоящий момент достигает 25-30 тысяч автомобилей в сутки и увеличивается на 3-4 процента в год. При этом в составе транспортного потока наблюдается до 50-60 процентов грузовиков массой более 12 тонн.



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