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Бетонные кольца Москвы приходится ремонтировать чаще всего из-за грузовиков
21 декабря 2016 г. | Время публикации 12:45 | Последние изменения 17:40
Рубрики: Автотранспорт  
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Наибольшее количество ремонтных работ на дорогах в столице приходится на федеральные дороги А108 "Московское большое кольцо" и А107 "Московское малое кольцо" - большую и малую "бетонки", сообщает агентство "Москва" со ссылкой на пресс-службу ФКУ "Центравтомагистраль", подведомственное Росавтодору.

"С тех пор, как движение по МКАД для грузовиков ограничили (в мае 2013 года), доля грузового транспорта на обоих кольцах серьезно возросла и продолжает увеличиваться. Особенно в этом плане нужно выделить малое кольцо, А107", - рассказал собеседник агентства.

Так, в 2016 году на дороге А107 было отремонтировано 50 километров пути, а на А108 - 70 километров. Грузопоток на отдельных участках А107 в настоящий момент достигает 25-30 тысяч автомобилей в сутки и увеличивается на 3-4 процента в год. При этом в составе транспортного потока наблюдается до 50-60 процентов грузовиков массой более 12 тонн.
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