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Агрегатор "честных" сервисов по ремонту техники запустили в Москве
21 декабря 2016 г. | Время публикации 11:40 | Последние изменения 11:43
Рубрики: Городская инфраструктура  
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Пресс-служба Мэра и Правительства Москвы
Агрегатор сервисов по ремонту цифровой техники заработал в Москве при поддержке столичной мэрии. Система под названием "Чудо техники" работает по принципу агрегаторов такси, сообщает mos.ru. На этапе тестирования заказать ремонт компьютера, ноутбука, моноблока, планшета или телефона по единому тарифу могут только жители Юго-Восточного округа.

Заказы распределяются между проверенными легальными мастерскими. С онлайн-платформой работает четыре крупных мультибрендовых сервиса, рассказали в Департаменте информационных технологий. Специалисты ГБУ "Информационный город" контролируют качество ремонта и общаются с мастерами, если у потребителя возникли претензии. Они также будут следить за уровнем цен и пресекать навязывание ненужных услуг.

Сервис построен таким образом, что клиенту не нужно самому никуда ехать: курьер заберет технику на диагностику и привезет после ремонта. Тариф на доставку и диагностику составляет 450 рублей в будни и 600 рублей в выходные. Если озвученная после диагностики стоимость ремонта не устроит пользователя, курьер доставит устройство обратно. В случае некачественного ремонта клиенту вернут деньги.

Мастерские будут получать отзывы и оценки. Аутсайдеров рейтинга "дисквалифицируют", им придется заново проходить сертификацию. Впоследствии будет разработана система скидок для пенсионеров и владельцев социальных карт москвича. Агрегатор призван поддержать легальный рынок ремонта техники, помочь горожанам получить качественную и доступную услугу, оградить от случаев мошенничества и воровства.

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