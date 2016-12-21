Агрегатор "честных" сервисов по ремонту техники запустили в Москве Рубрики: Городская инфраструктура

Ошибка? Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter Пресс-служба Мэра и Правительства Москвы



Заказы распределяются между проверенными легальными мастерскими. С онлайн-платформой работает четыре крупных мультибрендовых сервиса, рассказали в Департаменте информационных технологий. Специалисты ГБУ "Информационный город" контролируют качество ремонта и общаются с мастерами, если у потребителя возникли претензии. Они также будут следить за уровнем цен и пресекать навязывание ненужных услуг.



Сервис построен таким образом, что клиенту не нужно самому никуда ехать: курьер заберет технику на диагностику и привезет после ремонта. Тариф на доставку и диагностику составляет 450 рублей в будни и 600 рублей в выходные. Если озвученная после диагностики стоимость ремонта не устроит пользователя, курьер доставит устройство обратно. В случае некачественного ремонта клиенту вернут деньги.



Мастерские будут получать отзывы и оценки. Аутсайдеров рейтинга "дисквалифицируют", им придется заново проходить сертификацию. Впоследствии будет разработана система скидок для пенсионеров и владельцев социальных карт москвича. Агрегатор призван поддержать легальный рынок ремонта техники, помочь горожанам получить качественную и доступную услугу, оградить от случаев мошенничества и воровства.



Агрегатор сервисов по ремонту цифровой техники заработал в Москве при поддержке столичной мэрии. Система под названием "Чудо техники" работает по принципу агрегаторов такси, сообщает mos.ru . На этапе тестирования заказать ремонт компьютера, ноутбука, моноблока, планшета или телефона по единому тарифу могут только жители Юго-Восточного округа.Заказы распределяются между проверенными легальными мастерскими. С онлайн-платформой работает четыре крупных мультибрендовых сервиса, рассказали в Департаменте информационных технологий. Специалисты ГБУ "Информационный город" контролируют качество ремонта и общаются с мастерами, если у потребителя возникли претензии. Они также будут следить за уровнем цен и пресекать навязывание ненужных услуг.Сервис построен таким образом, что клиенту не нужно самому никуда ехать: курьер заберет технику на диагностику и привезет после ремонта. Тариф на доставку и диагностику составляет 450 рублей в будни и 600 рублей в выходные. Если озвученная после диагностики стоимость ремонта не устроит пользователя, курьер доставит устройство обратно. В случае некачественного ремонта клиенту вернут деньги.Мастерские будут получать отзывы и оценки. Аутсайдеров рейтинга "дисквалифицируют", им придется заново проходить сертификацию. Впоследствии будет разработана система скидок для пенсионеров и владельцев социальных карт москвича. Агрегатор призван поддержать легальный рынок ремонта техники, помочь горожанам получить качественную и доступную услугу, оградить от случаев мошенничества и воровства.



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ССЫЛКИ ПО ТЕМЕ 1 ноября 2016 г. Найти в Москве проверенный сервис по ремонту техники станет проще

В столице запустят онлайн-проект "Чудо-техники", который объединит все легальные сервисные мастерские. На все виды ремонта разработают единые понятные тарифы, а за качеством и уровнем цен проследят специалисты.

