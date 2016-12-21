В столице разыскивают виновника резонансной смертельной аварии на Бауманской улице Криминал Рубрики: Автотранспорт

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На сайте ГУ МВД



На записях с камер наблюдения видно, как черный Mercedes E63 проносится по Бауманской улице сначала в одну, затем в другую сторону. В какой-то момент тяжелый автомобиль занесло, и он сбил на тротуаре пешехода. Родственники погибшего Юрия Карпова узнали о трагедии позже СМИ, и в морг приехали только 15 декабря. Там сообщили, что паспорта при погибшем не было, хотя документ лежал на видном месте в портфеле Юрия. Однако полицейские его даже не осмотрели, пишет



Mercedes впоследствии обнаружили в нескольких километрах от места ДТП – в Орликовом переулке. Во время погрузки автомобиля на эвакуатор из него выпали ключи, завернутые в платок. А все отпечатки пальцев в машине, по данным РЕН ТВ, были стерты. Отец Губасаряна



По словам источника Lenta.Ru в силовых структурах, Губасарян не знает человека, который был за рулем в момент ДТП, "но все, что знал об аварии, подробно рассказал". Однако непонятно, почему он все еще значится в розыске. СМИ выяснили, что за год владельцу Mercedes было выписано более ста административных штрафов, около 30 из них, на общую сумму 64 тысячи рублей, не оплачены. Основные нарушения – превышение скорости, нарушение правил расположения транспортного средства на проезжей части, игнорирование стоп-линии и езда по выделенной полосе.



Источник издания также заявил, что ничего резонансного в аварии на Бауманской нет, а шумиха раздувается искусственно. Он опроверг связь виновника ДТП с правоохранительными органами и бездействие полиции и не исключил, что вскоре разыскиваемый водитель явится с повинной: "к этому якобы существуют определенные предпосылки". Столичные правоохранители разыскивают уроженца Грузии Карена Губасаряна и Александра Ломова 1989 года рождения по факту резонансной аварии на Бауманской улице. 13 декабря Мercedes E63 насмерть сбил на тротуаре 27-летнего Юрия Карпова и скрылся. Губасарян, как выяснилось, является владельцем автомобиля, за рулем, предположительно, находился Ломов.На сайте ГУ МВД опубликованы его фотография и описание: "мужчина на вид 25-30 лет, крепкого телосложения, рост примерно 180 см, волосы темные, короткие, на лице борода". Возбуждено уголовное дело о нарушении правил дорожного движения, повлекшем по неосторожности смерть человека. О происшествии представлена довольно скупая официальная информация, освещением подробностей занимается в основном телеканал РЕН ТВ, журналисты которого не исключили, что виновник трагедии связан с правоохранительными органами.На записях с камер наблюдения видно, как черный Mercedes E63 проносится по Бауманской улице сначала в одну, затем в другую сторону. В какой-то момент тяжелый автомобиль занесло, и он сбил на тротуаре пешехода. Родственники погибшего Юрия Карпова узнали о трагедии позже СМИ, и в морг приехали только 15 декабря. Там сообщили, что паспорта при погибшем не было, хотя документ лежал на видном месте в портфеле Юрия. Однако полицейские его даже не осмотрели, пишет Lenta.Ru Mercedes впоследствии обнаружили в нескольких километрах от места ДТП – в Орликовом переулке. Во время погрузки автомобиля на эвакуатор из него выпали ключи, завернутые в платок. А все отпечатки пальцев в машине, по данным РЕН ТВ, были стерты. Отец Губасаряна заявил телеканалу, что автомобиль его сына якобы вообще был не на ходу, а Карен в момент аварии находился со своей матерью.По словам источника Lenta.Ru в силовых структурах, Губасарян не знает человека, который был за рулем в момент ДТП, "но все, что знал об аварии, подробно рассказал". Однако непонятно, почему он все еще значится в розыске. СМИ выяснили, что за год владельцу Mercedes было выписано более ста административных штрафов, около 30 из них, на общую сумму 64 тысячи рублей, не оплачены. Основные нарушения – превышение скорости, нарушение правил расположения транспортного средства на проезжей части, игнорирование стоп-линии и езда по выделенной полосе.Источник издания также заявил, что ничего резонансного в аварии на Бауманской нет, а шумиха раздувается искусственно. Он опроверг связь виновника ДТП с правоохранительными органами и бездействие полиции и не исключил, что вскоре разыскиваемый водитель явится с повинной: "к этому якобы существуют определенные предпосылки".



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