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Клиентка Pony Express пожаловалась на посылку с пожеланием умереть
21 декабря 2016 г. | Время публикации 16:09 | Последние изменения 17:51
Рубрики: Общество  
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Voronova Alicia / Facebook
Служба Pony Express вернула клиентке посылку с хамской запиской. Как рассказала на своей странице в Facebook москвичка Олеся Воронова, она отправила посылку с конфетами другу в Азербайджан.

В службе Pony Express пообещали доставить посылку за 2-5 дней, однако таможня потребовала сертификаты на конфеты. Попросив оформить возврат, девушка обнаружила в посылке записку со словами "Умри, мразь". В Pony Express заявили, что уже нашли сотрудника, который вложил записку, и пообещали принять меры, в то же время отказавшись вести речь о какой-либо компенсации.
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