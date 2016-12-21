Клиентка Pony Express пожаловалась на посылку с пожеланием умереть Рубрики: Общество

Ошибка? Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter Voronova Alicia / Facebook



В службе Pony Express пообещали доставить посылку за 2-5 дней, однако таможня потребовала сертификаты на конфеты. Попросив оформить возврат, девушка обнаружила в посылке записку со словами "Умри, мразь". В Pony Express заявили, что уже нашли сотрудника, который вложил записку, и пообещали принять меры, в то же время отказавшись вести речь о какой-либо компенсации. Служба Pony Express вернула клиентке посылку с хамской запиской. Как рассказала на своей странице в Facebook москвичка Олеся Воронова, она отправила посылку с конфетами другу в Азербайджан.В службе Pony Express пообещали доставить посылку за 2-5 дней, однако таможня потребовала сертификаты на конфеты. Попросив оформить возврат, девушка обнаружила в посылке записку со словами "Умри, мразь". В Pony Express заявили, что уже нашли сотрудника, который вложил записку, и пообещали принять меры, в то же время отказавшись вести речь о какой-либо компенсации.



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