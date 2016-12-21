Интерактивная карта продажи нелегального алкоголя появится в регионе до конца года

29 октября 2015 г. Эксперты поделили московские районы на "винные" и "водочные"

Как показало исследование ученых, чем больше у москвичей денег, тем больше алкоголя они употребляют. В доказательство этому эксперты привели "алкогольную карту" Москвы, где самые пьяные районы расположились в центре столицы.