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Интерактивная карта продажи нелегального алкоголя появится в регионе до конца года
21 декабря 2016 г. | Время публикации 15:35 | Последние изменения 16:24
Рубрики: Общество  
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Global Look Press
Интерактивная карта магазинов Москвы и Подмосковья, занимающихся нелегальной торговлей алкоголем, появится в столице до конца года, сообщил на пресс-конференции в РИАМО председатель комиссии Общественной палаты РФ по безопасности и взаимодействию с общественными наблюдательными комиссиями Антон Цветков.

По его словам, интерактивная карта в режиме реального времени будет включать в себя точки, замеченные в нелегальном распространении алкогольной продукции или игорного бизнеса с фотографиями. Карта уже используется в тестовой версии при проведении рейдов, новая ее версия позволит всем желающим сообщить о точках нелегальной торговли, установив приложение на смартфон.

Напомним, в прошлом году на сайте проекта "Безопасной столицы" планировалось создать карту неблагонадежных клубов, куда пропускают несовершеннолетних и продают им алкоголь. Сообщалось, что определять небезопасные клубы будут методом контрольной закупки, однако сейчас об этой идее ничего не известно. Тогда же специалисты по статистике составили "алкогольную карту" Москвы, где больше всего любителей выпить оказалось в центре, а трезвые районы, напротив, расположились на окраинах.
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