Интерактивная карта продажи нелегального алкоголя появится в регионе до конца года

Интерактивная карта магазинов Москвы и Подмосковья, занимающихся нелегальной торговлей алкоголем, появится в столице до конца года, сообщил на пресс-конференции в РИАМО
председатель комиссии Общественной палаты РФ по безопасности и взаимодействию с общественными наблюдательными комиссиями Антон Цветков.
По его словам, интерактивная карта в режиме реального времени будет включать в себя точки, замеченные в нелегальном распространении алкогольной продукции или игорного бизнеса с фотографиями. Карта уже используется в тестовой версии при проведении рейдов, новая ее версия позволит всем желающим сообщить о точках нелегальной торговли, установив приложение на смартфон.
Напомним, в прошлом году на сайте проекта "Безопасной столицы" планировалось создать карту неблагонадежных клубов
, куда пропускают несовершеннолетних и продают им алкоголь. Сообщалось, что определять небезопасные клубы будут методом контрольной закупки, однако сейчас об этой идее ничего не известно. Тогда же специалисты по статистике составили "алкогольную карту" Москвы
, где больше всего любителей выпить оказалось в центре, а трезвые районы, напротив, расположились на окраинах.