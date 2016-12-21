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Остановки решили не огораживать от лихачей: "не гарантируют безопасность"
21 декабря 2016 г. | Время публикации 13:53 | Последние изменения 17:47
Рубрики: Общественный транспорт  
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Moscow-Live.ru
Несколько лет назад после серии громких смертельных ДТП на остановках в столице широко обсуждались способы обезопасить пассажиров от таких трагедий в будущем с помощью специальных ограждений. Однако теперь эта идея не рассматривается, следует из ответа главы Департамента транспорта Москвы Максима Ликсутова на запрос депутата Госдумы Александра Васильева.

"Установка защитных ограждений не гарантирует безопасность пассажиров, так как транспортное средство может совершить наезд на пешехода, находящегося на остановке перед ограждением или двигающегося между опорами ограждений, а установленные опоры могут оказаться травмоопасными или создать дополнительные сложности для обеспечения беспрепятственного движения маломобильных пассажиров, посадки родителей с детьми в колясках, инвалидов", - заявил Ликсутов.

По его словам, в Москве последние годы ведутся масштабные работы по реконструкции улично-дорожной сети, организуются выделенные полосы для общественного транспорта, что куда эффективнее способствует уменьшению количества "очагов аварийности". Васильев с подобной точкой зрения не согласился, подчеркнув, что, например, в Турции и Израиле специальные тросовые ограждения на подъездах к остановкам и каменные тумбы успешно применяются.
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