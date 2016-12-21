Остановки решили не огораживать от лихачей: "не гарантируют безопасность"

3 июня 2015 г. Чиновники вспоминили о проблеме безопасности остановок после ДТП

Вопрос безопасности пассажиров на остановках обсуждался еще в 2012 году после ряда громких аварий, но ничего так и не было сделано. Остановки снова предлагают приподнять над проезжей частью или оградить столбиками.