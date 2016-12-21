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В столичных больницах ограничили посещение из-за эпидемии ОРВИ
21 декабря 2016 г. | Время публикации 18:54
Рубрики: Общество  
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Global Look Press
В московских больницах в связи с сезонным подъемом заболеваемости острыми респираторными вирусными инфекциями введены ограничения на посещения стационаров, сообщает ТАСС со ссылкой на столичное управление Роспотребнадзора. Соответствующее решение приняла главный государственный врач по городу Елена Андреева.

Также в больницах, школах и детских садах усилена работа "утренних фильтров": детей с признаками простуды немедленно отправляют домой и рекомендуют родителям обратиться к врачам, не занимаясь самолечением. Кроме того, организовано проведение дополнительных противоэпидемических мероприятий в общественном транспорте и в метро.

На прошедшей неделе заболеваемость ОРВИ и гриппом определялась циркуляцией вирусов гриппа А (H3N2), парагриппа, PC-вирусов, аденовирусов, риновирусов и вируса гриппа B. При этом среди больных ОРВИ людей преобладают вирусные инфекции не гриппозной этиологии. В связи с эпидемией все московские поликлиники перешли на шестидневную рабочую неделю, а время приема вызовов на дом по детской сети продлен до 17:00.
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