В столичных больницах ограничили посещение из-за эпидемии ОРВИ Рубрики: Общество

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Также в больницах, школах и детских садах усилена работа "утренних фильтров": детей с признаками простуды немедленно отправляют домой и рекомендуют родителям обратиться к врачам, не занимаясь самолечением. Кроме того, организовано проведение дополнительных противоэпидемических мероприятий в общественном транспорте и в метро.



На прошедшей неделе заболеваемость ОРВИ и гриппом определялась циркуляцией вирусов гриппа А (H3N2), парагриппа, PC-вирусов, аденовирусов, риновирусов и вируса гриппа B. При этом среди больных ОРВИ людей преобладают вирусные инфекции не гриппозной этиологии. В связи с эпидемией все московские поликлиники В московских больницах в связи с сезонным подъемом заболеваемости острыми респираторными вирусными инфекциями введены ограничения на посещения стационаров, сообщает ТАСС со ссылкой на столичное управление Роспотребнадзора. Соответствующее решение приняла главный государственный врач по городу Елена Андреева.Также в больницах, школах и детских садах усилена работа "утренних фильтров": детей с признаками простуды немедленно отправляют домой и рекомендуют родителям обратиться к врачам, не занимаясь самолечением. Кроме того, организовано проведение дополнительных противоэпидемических мероприятий в общественном транспорте и в метро.На прошедшей неделе заболеваемость ОРВИ и гриппом определялась циркуляцией вирусов гриппа А (H3N2), парагриппа, PC-вирусов, аденовирусов, риновирусов и вируса гриппа B. При этом среди больных ОРВИ людей преобладают вирусные инфекции не гриппозной этиологии. В связи с эпидемией все московские поликлиники перешли на шестидневную рабочую неделю, а время приема вызовов на дом по детской сети продлен до 17:00.



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ССЫЛКИ ПО ТЕМЕ 12 декабря 2016 г. Городские поликлиники переходят на шестидневку из-за гриппа и ОРВИ

Поликлиники работают с 8:00 до 20:00 с увеличением времени приема вызовов на дом по детской сети до 17:00. Также создан штаб по контролю за эпидемиологической ситуацией в столице.

