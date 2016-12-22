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Новогодние гулянья в Москве будут отгораживать фурами после событий в Берлине
21 декабря 2016 г. | Время публикации 15:02 | Последние изменения 22 декабря 2016 г. 13:08
Рубрики: Праздники, Общество  
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Moscow-Live.ru
Полиция будет перекрывать крупные дорожные развязки в Москве грузовиками во время проведения массовых новогодних гуляний, сообщает "Интерфакс" со ссылкой на начальника столичного управления ГИБДД Виктора Коваленко.

"Мы понимаем и видим те события, которые происходят в мире. Поэтому нам бы не хотелось, чтобы были предпосылки. Поэтому мы считаем, что крупные развязки должны физически перекрываться и обеспечиваться безопасность. Чтобы дети безопасно проехали и могли порадоваться всероссийской елке", - заявил он.

В минувший понедельник грузовик налетел на толпу посетителей рождественской ярмарки на берлинской площади Брайтшайдплатц, в результате чего погибли 12 человек, около 50 получили травмы различной степени тяжести. Ответственность за произошедшее взяла на себя запрещенная в России террористическая группировка "Исламское государство". Она же была причастна к аналогичному теракту во французской Ницце в июле.
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Четверг, 22 декабря 2016 г. // Последняя новость 17:55
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