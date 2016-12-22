Новогодние гулянья в Москве будут отгораживать фурами после событий в Берлине

Полиция будет перекрывать крупные дорожные развязки в Москве грузовиками во время проведения массовых новогодних гуляний, сообщает "Интерфакс"
со ссылкой на начальника столичного управления ГИБДД Виктора Коваленко.
"Мы понимаем и видим те события, которые происходят в мире. Поэтому нам бы не хотелось, чтобы были предпосылки. Поэтому мы считаем, что крупные развязки должны физически перекрываться и обеспечиваться безопасность. Чтобы дети безопасно проехали и могли порадоваться всероссийской елке", - заявил он.
В минувший понедельник грузовик налетел на толпу посетителей рождественской ярмарки на берлинской площади
Брайтшайдплатц, в результате чего погибли 12 человек, около 50 получили травмы различной степени тяжести. Ответственность за произошедшее взяла на себя запрещенная в России террористическая группировка "Исламское государство". Она же была причастна к аналогичному теракту во французской Ницце в июле.