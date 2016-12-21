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Участок Таганско-Краснопресненской линии парализовало после гибели пассажира
21 декабря 2016 г. | Время публикации 08:27 | Последние изменения 12:22
Рубрики: Происшествия, Метрополитен  
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Moscow-Live.ru
Южный участок Таганско-Краснопресненской линии метро парализовало после падения пассажира под прибывающий поезд на станции "Выхино". В результате полученных травм он скончался, сообщили ТАСС в правоохранительных органах. Для извлечения тела было приостановлено движение поездов.

На "Выхино" в результате ЧП собралось много людей, поезда двигались с большими задержками. Станции "Рязанский проспект", "Выхино" и "Кузьминки" закрывались на вход и выход. Пассажиров просили пользоваться железной дорогой и наземным транспортом, однако пользователи соцсетей отметили, что никаких специальных маршрутов автобусов организовано не было, а за билетами на электричку скапливались огромные очереди.

На северо-западном участке Таганско-Краснопресненской линии также наблюдались затруднения. Поезда простаивали в тоннелях и на станциях по 4-7 минут, передает корреспондент "Интерфакса". По громкой связи объявляли, что проблема вызвана техническими причинами, а поезда следуют только до станции "Текстильщики". В 8:54 Twitter Московского метрополитена оповестил, что движение по всей линии возобновилось.



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