Участок Таганско-Краснопресненской линии парализовало после гибели пассажира Метрополитен Рубрики: Происшествия

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На "Выхино" в результате ЧП собралось много людей, поезда двигались с большими задержками. Станции "Рязанский проспект", "Выхино" и "Кузьминки" закрывались на вход и выход. Пассажиров просили пользоваться железной дорогой и наземным транспортом, однако пользователи соцсетей отметили, что никаких специальных маршрутов автобусов организовано не было, а за билетами на электричку скапливались огромные очереди.



На северо-западном участке Таганско-Краснопресненской линии также наблюдались затруднения. Поезда простаивали в тоннелях и на станциях по 4-7 минут, передает корреспондент



Фото опубликовано Могилевчук Валерия (@mogilevchukvaleria) Дек 20 2016 в 10:36 PST



Южный участок Таганско-Краснопресненской линии метро парализовало после падения пассажира под прибывающий поезд на станции "Выхино". В результате полученных травм он скончался, сообщили ТАСС в правоохранительных органах. Для извлечения тела было приостановлено движение поездов.На "Выхино" в результате ЧП собралось много людей, поезда двигались с большими задержками. Станции "Рязанский проспект", "Выхино" и "Кузьминки" закрывались на вход и выход. Пассажиров просили пользоваться железной дорогой и наземным транспортом, однако пользователи соцсетей отметили, что никаких специальных маршрутов автобусов организовано не было, а за билетами на электричку скапливались огромные очереди.На северо-западном участке Таганско-Краснопресненской линии также наблюдались затруднения. Поезда простаивали в тоннелях и на станциях по 4-7 минут, передает корреспондент "Интерфакса" . По громкой связи объявляли, что проблема вызвана техническими причинами, а поезда следуют только до станции "Текстильщики". В 8:54 Twitter Московского метрополитена оповестил, что движение по всей линии возобновилось.



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