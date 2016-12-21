Полноценный запуск системы для борьбы с лихачами перенесли на весну

Запуск системы "Пит-стоп" для борьбы с лихачами перенесли на весну 2017 года, когда ситуация на дорогах станет менее экстремальной. Об этом сообщил заместитель начальника управления ГИБДД ГУ МВД России по Москве, полковник полиции Алексей Диокин. Его цитирует агентство "Москва"
. С конца октября система работала в тестовом режиме
, в рамках которого был привлечен к ответственности ряд нарушителей.
"Это достаточно эффективный метод. Одного водителя остановили за нарушение скоростного режима и, только после того, как ему сказали, что он пойман с применением подобного прибора, он оплатил штрафов на сумму 150 тысяч рублей, которые не оплачивал ранее длительное время. В 2017 году мы увидим практическую реализацию этой системы", - сказал Диокин.
Он также сообщил, что лихачами будет заниматься рота ГИБДД по предупреждению и выявлению краж и угонов, созданная в прошлом году. Работа системы "Пит-стоп" сводится к следующему. Информация о зафиксированном камерами превышении скорости более чем на 60 километров в час передается ближайшим нарядам ДПС, чтобы те могли заранее приготовиться к задержанию.
Согласно статье 12.9 КоАП, за превышение скорости на 60-80 километров в час суд может назначить наказание в виде штрафа в 2-2,5 тысячи рублей или лишить водителя прав на срок от четырех до шести месяцев. За более серьезные нарушения скоростного режима планка штрафа вырастает до 5 тысяч рублей, а срок лишения прав - до полугода.