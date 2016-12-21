Полноценный запуск системы для борьбы с лихачами перенесли на весну

27 октября 2016 г. В Москве заработала новая система быстрой поимки лихачей

Инспекторы ДПС теперь могут оперативно получать данные о нарушителях скорости в зоне патрулирования экипажа. Если водителя удастся задержать, составляется протокол, а материалы идут в суд. Если нет, владельцу авто придет штраф.