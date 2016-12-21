В новогоднюю ночь на Красную площадь будут пускать только по билетам

Вход на Красную площадь в новогоднюю ночь будет осуществляться только по билетам. Об этом журналистам сообщил врио заместителя начальника полиции - начальник столичного Управления охраны общественного порядка ГУ МВД Владимир Домашев. Его цитирует ТАСС
.
По словам Домашева, в праздновании на Красной площади будут участвовать шесть тысяч человек, попытки попасть на празднование без билетов будут пресекаться.
Безопасность новогодних мероприятий в Москве будут обеспечивать около 15 тысяч сотрудников правоохранительных органов.
Напомним, ровно в полночь 1 января 2017 года москвичи увидят в небе более 10 видов фейерверков
, в том числе букеты из красных, синих, зеленых, золотых и серебряных пионов и хризантем, водопады и волны из золота и серебра, разноцветные звезды и мерцающие кольца, а также листья, пальмы и короны, переливающиеся золотом, серебром и пурпуром. В течение всей новогодней ночи будет работать метро и МЦК
, а площадки фестиваля "Путешествие в Рождество" будут работать до трех часов ночи
.