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В новогоднюю ночь на Красную площадь будут пускать только по билетам
21 декабря 2016 г. | Время публикации 13:19
Рубрики: Праздники  
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Moscow-Live.ru
Вход на Красную площадь в новогоднюю ночь будет осуществляться только по билетам. Об этом журналистам сообщил врио заместителя начальника полиции - начальник столичного Управления охраны общественного порядка ГУ МВД Владимир Домашев. Его цитирует ТАСС.

По словам Домашева, в праздновании на Красной площади будут участвовать шесть тысяч человек, попытки попасть на празднование без билетов будут пресекаться. Безопасность новогодних мероприятий в Москве будут обеспечивать около 15 тысяч сотрудников правоохранительных органов.

Напомним, ровно в полночь 1 января 2017 года москвичи увидят в небе более 10 видов фейерверков, в том числе букеты из красных, синих, зеленых, золотых и серебряных пионов и хризантем, водопады и волны из золота и серебра, разноцветные звезды и мерцающие кольца, а также листья, пальмы и короны, переливающиеся золотом, серебром и пурпуром. В течение всей новогодней ночи будет работать метро и МЦК, а площадки фестиваля "Путешествие в Рождество" будут работать до трех часов ночи.

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