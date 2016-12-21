В новогоднюю ночь на Красную площадь будут пускать только по билетам

22 ноября 2016 г. Площадки рождественского фестиваля в центре Москвы будут работать до 3:00 в Новый год

В Москве началась подготовка к фестивалю "Путешествие в Рождество", который пройдет с 16 декабря по 15 января. Параллельно будет проходить фестиваль "Рождественский свет", но продлится он дольше – до 19 февраля.