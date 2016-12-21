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Реконструкцию Щелковского шоссе обещают закончить к середине следующего года
21 декабря 2016 г. | Время публикации 18:23
Рубрики: Городская инфраструктура  
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Комплекс градостроительной политики и строительства города Москвы
Реконструкцию Щелковского шоссе полностью завершат в мае-июле 2017 года, сообщил руководитель Департамента строительства Москвы Андрей Бочкарев. В августе новым подрядчиком работ стало ООО "Горизонт". Прежний подрядчик, компания "Трансстрой", не смог закончить реконструкцию к 2014 году.

В начале 2015 года Департамент строительства потребовал взыскать с подрядчика неустойку в размере двух миллиардов рублей, однако Арбитражный суд Москвы отклонил иск, а 9-й Арбитражный апелляционный суд оставил это решение без изменения. Оставшись без подрядчика, стройка, которая должна была стать рекордно короткой, по свидетельству местных жителей, покрылась сорняками.

16 сентября на Щелковском шоссе открылось движение по новой эстакаде на пересечении с улицей 9-я Парковая. Помимо эстакады в ходе реконструкции Щелковского шоссе будет обустроено 10 км дополнительных боковых проездов и съездов, паковочные карманы, также четыре подземных перехода. Также предстоит привести в порядок участок от станции метро "Красносельская" до МКАД, расширить проезжую часть до трех-четырех полос в каждом направлении.
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