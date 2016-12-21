Реконструкцию Щелковского шоссе обещают закончить к середине следующего года

12 августа 2016 г. Мэрия нашла подрядчика для завершения затянувшихся работ по Щелковскому шоссе

Конкурс на завершение реконструкции проблемной автотрассы выиграла компания "Горизонт", предложившая контракт на почти 5 миллиардов рублей. В мэрии утверждают, что уже до конца года основная часть работ на "щелчке" будет выполнена.