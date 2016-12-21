Реконструкцию Щелковского шоссе обещают закончить к середине следующего года

Реконструкцию Щелковского шоссе полностью завершат в мае-июле 2017 года, сообщил руководитель Департамента строительства Москвы Андрей Бочкарев. В августе новым подрядчиком работ стало ООО "Горизонт"
. Прежний подрядчик, компания "Трансстрой", не смог закончить реконструкцию к 2014 году.
В начале 2015 года Департамент строительства потребовал взыскать с подрядчика неустойку в размере двух миллиардов рублей, однако Арбитражный суд Москвы отклонил иск, а 9-й Арбитражный апелляционный суд оставил это решение без изменения. Оставшись без подрядчика, стройка, которая должна была стать рекордно короткой, по свидетельству местных жителей, покрылась сорняками
.
16 сентября на Щелковском шоссе открылось движение по новой эстакаде на пересечении с улицей 9-я Парковая. Помимо эстакады в ходе реконструкции Щелковского шоссе будет обустроено 10 км дополнительных боковых проездов и съездов, паковочные карманы, также четыре подземных перехода. Также предстоит привести в порядок участок от станции метро "Красносельская" до МКАД, расширить проезжую часть до трех-четырех полос в каждом направлении.