Мокрый снег, дождь и сильный ветер накроют Москву Рубрики: Погода

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В аэропортах Домодедово и Шереметьево из-за непогоды задерживаются или отменены около 50 рейсов, свидетельствуют данные сервиса "Яндекс". В авиадиспетчерских службах московского авиаузла Сильный ветер, мокрый снег и дождь ожидаются в Москве и Подмосковье в ближайшие часы, предупреждает столичное управление МЧС. В регионе ожидается гололед и сильная гололедица, местами налипание мокрого снега. Порывы ветра западной четверти местами достигнут 12-17 метров в секунду. Предупреждение действует до 21:00.В аэропортах Домодедово и Шереметьево из-за непогоды задерживаются или отменены около 50 рейсов, свидетельствуют данные сервиса "Яндекс". В авиадиспетчерских службах московского авиаузла "Интерфаксу" , однако, сообщили, что аэропорты работают штатно. "Режим работы аэропортов несмотря на непогоду не менялся. Видимость в зоне вылета и прилета достаточная. Аэропорты аккредитованы по всепогодному классу. Поэтому длительных задержек и уходов воздушных судов на запасные аэродромы не зафиксировано", - сказал собеседник агентства.



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