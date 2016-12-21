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Мокрый снег, дождь и сильный ветер накроют Москву
21 декабря 2016 г. | Время публикации 10:42 | Последние изменения 10:43
Рубрики: Погода  
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Global Look Press
Сильный ветер, мокрый снег и дождь ожидаются в Москве и Подмосковье в ближайшие часы, предупреждает столичное управление МЧС. В регионе ожидается гололед и сильная гололедица, местами налипание мокрого снега. Порывы ветра западной четверти местами достигнут 12-17 метров в секунду. Предупреждение действует до 21:00.

В аэропортах Домодедово и Шереметьево из-за непогоды задерживаются или отменены около 50 рейсов, свидетельствуют данные сервиса "Яндекс". В авиадиспетчерских службах московского авиаузла "Интерфаксу", однако, сообщили, что аэропорты работают штатно. "Режим работы аэропортов несмотря на непогоду не менялся. Видимость в зоне вылета и прилета достаточная. Аэропорты аккредитованы по всепогодному классу. Поэтому длительных задержек и уходов воздушных судов на запасные аэродромы не зафиксировано", - сказал собеседник агентства.
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