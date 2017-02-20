Мемориальный музей Анны Ахматовой появился в Москве

5 июня 2011 г. В столице может появиться музей Ахматовой

Народный артист СССР Алексей Баталов и его брат, протоиерей Михаил Ардов, обратились к мэру Москвы с предложением создать музей Анны Ахматовой. Его предлагается разместить в старой квартире Баталовых. Обращение будет рассмотрено в понедельник.