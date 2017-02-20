Мемориальный музей Анны Ахматовой появился в Москве

Музей Анны Ахматовой открывается сегодня в доме антикварной книги "В Никитском" по адресу: Никитский переулок, 4Ас1. Об этом сообщает сайт
аукционного дома. Идея создания
музея принадлежит писателю Михаилу Ардову и актеру Алексею Баталову, в семейной квартире которых Ахматова жила, приезжая в Москву.
Превратить квартиру в музей оказалось невозможно, и было решено создать мемориальное пространство при доме антикварной книги. Среди экспонатов музея – личное евангелие Анны Андреевны, печатная машинка подруги Ахматовой Лидии Чуковской, на которой та перепечатывала рукописи стихов, рабочий стол, чернильница и часы поэтессы, диван и пара кресел из гостиной, в которых сидели друзья семьи – Борис Пастернак, Аркадий Райкин, Фаина Раневская, Дмитрий Шостакович, Михаил Зощенко и многие другие. Посетить экспозицию можно по предварительной записи.