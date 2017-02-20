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В столичном метро 23 февраля будет играть музыка ансамбля Александрова
21 февраля 2017 г. | Время публикации 19:00
Рубрики: Праздники, Метрополитен  
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Global Look Press
На станциях, эскалаторах и в кассовых залах столичного метро 23 февраля весь день будет звучать музыка в исполнении ансамбля имени Александрова, сообщает агентство "Москва" со ссылкой на пресс-службу подземки. Таким образом метрополитен поздравит горожан с Днем защитника отечества.

Пассажиры метро услышат такие знаменитые композиции ансамбля, как "Праздничный марш", "Не плачь девчонка" и "Армия моя". Также в подземке будет звучать марш из сюиты "Время вперед" композитора Георгия Свиридова, песня "Синева" в исполнении ансамбля "Голубые береты" и хит Леонида Агутина "Граница". Кроме того, дикторы будут поздравлять с праздником всех мужчин.

Более 60 артистов ансамбля имени Александрова погибли в авиакатастрофе Ту-154 в декабре прошлого года. Лайнер упал в акватории Черного моря вблизи побережья Сочи спустя две минуты после вылета с аэродрома. Помимо музыкантов и членов экипажа, в самолете были военные и представители СМИ, которые летели в Сирию с целью поздравить авиагруппу ВКС РФ с Новым годом. В экстренных службах отмечали, что шансов выжить у них быть не могло.
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