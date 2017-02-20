Пассажиры метро и МЦК смогут обмениваться книгами Рубрики: Метрополитен

Ошибка? Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter Moscow-Live.ru Пассажиры метро и Московского центрального кольца смогут обмениваться книгами. Книжную полку поставят на одной из центральных станций, но пока не говорится, на какой. "Сам обязательно поучаствую в этом проекте – оставлю свою любимую книгу "Капитанская дочка" Пушкина", - сказал интервью ТАСС первый замглавы Департамента транспорта Гамид Булатов.



Кроме того, на на платформах и в кассовых залах станцияй метро и МЦК появятся бесплатные электронные библиотеки. Скачать книгу можно будет через QR-код. "Это новый, удобный формат чтения электронной литературы. Можно будет бесплатно скачать более 150 книг самых разных жанров в свои планшеты или смартфоны и наслаждаться чтением в дороге", – пояснил Булатов.



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