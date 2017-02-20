]]>
]]>
NEWSmsk.com: Московские новости ]]>NEWSru.com]]>
21
февраля
pda
Поиск
Архив

Пассажиры метро и МЦК смогут обмениваться книгами
21 февраля 2017 г. | Время публикации 17:34
Рубрики: Метрополитен  
Ошибка? Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
 
Moscow-Live.ru
Пассажиры метро и Московского центрального кольца смогут обмениваться книгами. Книжную полку поставят на одной из центральных станций, но пока не говорится, на какой. "Сам обязательно поучаствую в этом проекте – оставлю свою любимую книгу "Капитанская дочка" Пушкина", - сказал интервью ТАСС первый замглавы Департамента транспорта Гамид Булатов.

Кроме того, на на платформах и в кассовых залах станцияй метро и МЦК появятся бесплатные электронные библиотеки. Скачать книгу можно будет через QR-код. "Это новый, удобный формат чтения электронной литературы. Можно будет бесплатно скачать более 150 книг самых разных жанров в свои планшеты или смартфоны и наслаждаться чтением в дороге", – пояснил Булатов.
Twitter
facebook


Предыдущая статья  |  Следующая статья

Дороги
Пробки в Москве
Баллы по шкале Яндекс.Пробок
21.02.2017   23:16
1
19:00 20:00 21:00 22:00 23:00
]]>
Rambler's Top100
Рейтинг@Mail.ru
liveinternet.ru: показано число просмотров за 24 часа, посетителей за 24 часа и за сегодня ]]>
Система Orphus
В Москве - Московские новости NEWSmsk.com // Проект объединенной редакции NEWSru.com
Вторник, 21 февраля 2017 г. // Последняя новость 20:00
Все права на материалы и новости, опубликованные на сайте NEWSmsk.com, охраняются в соответствии с законодательством РФ. Допускается цитирование без согласования с редакцией не более 50% от объема оригинального материала, с обязательной прямой гиперссылкой на страницу, с которой материал заимствован. Гиперссылка должна размещаться непосредственно в тексте, воспроизводящем оригинальный материал NEWSmsk.com, до или после цитируемого блока.
©2007 - 2017 NEWSmsk.com
]]>
]]>