Участникам марша позволили возложить цветы к месту гибели Бориса Немцова Рубрики: Общество

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Он отметил, что устроителям марша было принципиально важно добиться согласия по этому пункту. "Мне кажется, мы достигли понимания в этом вопросе, никаких препятствий московская полиция чинить людям не будет", - сказал Рыклин. Для желающих возложить цветы выделят одну полосу на проезжей части.



Марш памяти Немцова пройдет в воскресенье, 26 февраля, по прошлогоднему маршруту – от Страстного бульвара по внутренней стороне Петровского, Рождественского и Сретенского бульваров до проспекта Академика Сахарова. Ранее организаторы предлагали другой путь – от Славянской площади по Китайгородскому проезду и Москворецкой набережной через Большой Москворецкий мост. Акция начнется в 14:00, разрешено участие до 30 тысяч человек.



Участникам марша в память об убитом Борисе Немцове разрешили после мероприятия возложить цветы к месту гибели политика на Большом Москворецком мосту. Об этом "Интерфаксу" сообщил один из организаторов акции Александр Рыклин.Он отметил, что устроителям марша было принципиально важно добиться согласия по этому пункту. "Мне кажется, мы достигли понимания в этом вопросе, никаких препятствий московская полиция чинить людям не будет", - сказал Рыклин. Для желающих возложить цветы выделят одну полосу на проезжей части.Марш памяти Немцова пройдет в воскресенье, 26 февраля, по прошлогоднему маршруту – от Страстного бульвара по внутренней стороне Петровского, Рождественского и Сретенского бульваров до проспекта Академика Сахарова. Ранее организаторы предлагали другой путь – от Славянской площади по Китайгородскому проезду и Москворецкой набережной через Большой Москворецкий мост. Акция начнется в 14:00, разрешено участие до 30 тысяч человек.



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