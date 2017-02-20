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Дмитрий Гудков объявил о намерении стать следующим мэром Москвы
21 февраля 2017 г. | Время публикации 15:45 | Последние изменения 15:56
Рубрики: Общество  
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Global Look Press
Бывший депутат Госдумы Дмитрий Гудков во вторник, 21 февраля, объявил о своем намерении участвовать в выборах мэра Москвы в 2018 году. Политик надеется стать единственным демократическим кандидатом, что позволило бы избежать размывания голосов между представителями оппозиции.

"Нынешняя система управления не соответствует запросам москвичей. Один из основных ее принципов - "Москва - это большая деревня". Вот суть собянинской политики. Это унижает москвичей, которые видят Москву одним из ведущих мегаполисов мира. Моя мотивация - сделать все возможное для того, чтобы сделать систему управления городом по-настоящему европейской", - отметил Гудков на пресс-конференции в офисе "Новой газеты".

По словам Гудкова, при выдвижении он надеется получить поддержку партии "Яблоко", от которой он баллотировался в Госдуму в 2016 году. "Я уже встречался с Григорием Явлинским, попросил о поддержке, и Явлинский обещал обдумать это решение", - заявил политик. При этом РБК отмечает, что за поддержкой "яблочников" обратился и глава московского отделения партии Сергей Митрохин. Он считает, что "Яблоко" поддержит именно его, а Гудков уверен в обратном.

Собирать средства на свою кампанию Гудков планирует с помощью общественных пожертвований, как это в 2013 году делал Алексей Навальный. Последний в ходе своей кампании тогда собрал 103 миллиона рублей. "Кризис, обесценился рубль вдвое, в разы выросли цены на агитацию, на печать. Мне нужна эта сумма, а возможно, и гораздо большая", - констатировал экс-депутат.

Напомним, на выборах 2013 года действующий мэр Сергей Собянин получил 51,37 процента голосов. Навальный занял второе место, получив поддержку 27,24 процента избирателей. Для сравнения, за Митрохина проголосовали лишь 3,51 процента избирателей. Показатели на думских выборах у Митрохина также оказались не слишком выдающимися: он набрал 12,78 процента голосов, тогда как Гудков в своем избирательном округе - 20,4.
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