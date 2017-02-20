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В центре Москвы устроят танцующий парад и будут лепить снежного Ждуна
21 февраля 2017 г. | Время публикации 19:27 | Последние изменения 20:42
Рубрики: Праздники, Развлечения  
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Агентство городских новостей Москва
Танцующий парад с участием актеров, студентов и всех желающих пройдет по Тверскому бульвару вечером 22 февраля. Об этом агентству "Москва" сообщили в оргкомитете городских фестивалей "Московские сезоны". Акция начнется в 19:00 в Новопушкинском сквере, где участникам раздадут яркие разноцветные фонарики. Парад будет сопровождать духовой оркестр New Life Brass. По пути участники будут останавливаться для танцевальных флешмобов. В конце всех танцоров угостят чаем.

23 февраля с 15:00 до 18:00 у памятника поэту Сергею Есенину на Тверском бульваре горожане смогут слепить из снега фигурки популярного интернет-мема Ждуна, который будет дожидаться весны. Масленичный фестиваль продлится до 26 февраля. Посетителей ждут народные гулянья, спортивные забавы, исторические реконструкции, выступления уличных театров и мастер-классы.
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