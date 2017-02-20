В центре Москвы устроят танцующий парад и будут лепить снежного Ждуна

17 февраля 2017 г. В Москве началось десятидневное празднование Масленицы

Каждый день масленичного фестиваля по традиции будет посвящен разным событиям. Праздничные шале можно найти в центре Москвы, парках, на ВДНХ. Главным лакомством будут, конечно, блины – более 120 сортов.