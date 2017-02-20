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На улицах с уменьшенными дорожными знаками предлагают снижать скорость
21 февраля 2017 г. | Время публикации 08:20 | Последние изменения 08:54
Рубрики: Автотранспорт  
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Moscow-Live.ru
Эксперты говорят, что малоформатные дорожные знаки, которые в качестве эксперимента устанавливают в центре Москвы, требуют снижения скоростного лимита в городе: в противном случае они могут быть нечитаемы для водителя. В мэрии Москвы говорят, что выводы об условиях применения знаков можно сделать только после окончания эксперимента. При этом в правительстве обсуждается вопрос о возвращении штрафа за превышение скоростного режима на 10 километров в час вместо нынешних 20 километров в час, пишет "Коммерсант"

В Научно-исследовательском центре безопасности дорожного движения МВД России провели юридическую оценку эксперимента по применению малоформатных дорожных знаков, который проводится в центре Москвы. Как выяснилось, уменьшение размеров отдельных указателей допускается согласно нацстандарту ГОСТ, но выбор размеров должен зависеть от скорости движения и типа покрытия автодороги. Таким образом, знаки наименьшего типоразмера могут быть установлены на дорогах с разрешенной скоростью движения до 60 километров в час включительно, а с учетом того, что в КоАП РФ отсутствует наказание за превышение скорости на 20 километров в час и менее, малоформатные знаки следует устанавливать на участках с максимальной разрешенной скоростью до 40 километров в час.

В столичном Центре организации дорожного движения заявили, что проект с уменьшенными знаками является пилотным, и говорить о его повсеместном использовании рано. Что же касается искусственного ограничения скорости движения в зоне эксперимента, то оно также не нужно, так как ввиду большого количества пешеходных переходов и островков безопасности водители снижают скорость самостоятельно.

В Московском автодорожном институте также заявили, что уменьшение размеров знаков должно происходить пропорционально снижению скорости. Как пояснил проректор МАДИ Султан Жанказиев, некоторые знаки хорошо читаются на скоростях не более 50-60 километров в час. Однако фактическая скорость с учетом "штрафного зазора" составляет 70-80 километров в час. С другой стороны, если поставить знаки, ограничивающие скорость на уровне 30-40 километров в час (для достижения фактической скорости 50-60 километров), то если этот зазор будет отменен или сокращен, знаки придется переставлять, создавая хаос и неразбериху. Между тем в ближайшее время вопрос о возвращении штрафа за превышение на 10 километров в час может быть вновь вынесен на обсуждение в Белом доме.

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