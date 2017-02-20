На улицах с уменьшенными дорожными знаками предлагают снижать скорость Рубрики: Автотранспорт

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В Научно-исследовательском центре безопасности дорожного движения МВД России провели юридическую оценку эксперимента по применению малоформатных дорожных знаков, который проводится



В столичном Центре организации дорожного движения заявили, что проект с уменьшенными знаками является пилотным, и говорить о его повсеместном использовании рано. Что же касается искусственного ограничения скорости движения в зоне эксперимента, то оно также не нужно, так как ввиду большого количества пешеходных переходов и островков безопасности водители снижают скорость самостоятельно.



В Московском автодорожном институте также заявили, что уменьшение размеров знаков должно происходить пропорционально снижению скорости. Как пояснил проректор МАДИ Султан Жанказиев, некоторые знаки хорошо читаются на скоростях не более 50-60 километров в час. Однако фактическая скорость с учетом "штрафного зазора" составляет 70-80 километров в час. С другой стороны, если поставить знаки, ограничивающие скорость на уровне 30-40 километров в час (для достижения фактической скорости 50-60 километров), то если этот зазор будет отменен или сокращен, знаки придется переставлять, создавая хаос и неразбериху. Между тем в ближайшее время вопрос о возвращении штрафа за превышение на 10 километров в час может быть вновь вынесен на обсуждение в Белом доме.



Эксперты говорят, что малоформатные дорожные знаки, которые в качестве эксперимента устанавливают в центре Москвы, требуют снижения скоростного лимита в городе: в противном случае они могут быть нечитаемы для водителя. В мэрии Москвы говорят, что выводы об условиях применения знаков можно сделать только после окончания эксперимента. При этом в правительстве обсуждается вопрос о возвращении штрафа за превышение скоростного режима на 10 километров в час вместо нынешних 20 километров в час, пишет "Коммерсант" В Научно-исследовательском центре безопасности дорожного движения МВД России провели юридическую оценку эксперимента по применению малоформатных дорожных знаков, который проводится в центре Москвы . Как выяснилось, уменьшение размеров отдельных указателей допускается согласно нацстандарту ГОСТ, но выбор размеров должен зависеть от скорости движения и типа покрытия автодороги. Таким образом, знаки наименьшего типоразмера могут быть установлены на дорогах с разрешенной скоростью движения до 60 километров в час включительно, а с учетом того, что в КоАП РФ отсутствует наказание за превышение скорости на 20 километров в час и менее, малоформатные знаки следует устанавливать на участках с максимальной разрешенной скоростью до 40 километров в час.В столичном Центре организации дорожного движения заявили, что проект с уменьшенными знаками является пилотным, и говорить о его повсеместном использовании рано. Что же касается искусственного ограничения скорости движения в зоне эксперимента, то оно также не нужно, так как ввиду большого количества пешеходных переходов и островков безопасности водители снижают скорость самостоятельно.В Московском автодорожном институте также заявили, что уменьшение размеров знаков должно происходить пропорционально снижению скорости. Как пояснил проректор МАДИ Султан Жанказиев, некоторые знаки хорошо читаются на скоростях не более 50-60 километров в час. Однако фактическая скорость с учетом "штрафного зазора" составляет 70-80 километров в час. С другой стороны, если поставить знаки, ограничивающие скорость на уровне 30-40 километров в час (для достижения фактической скорости 50-60 километров), то если этот зазор будет отменен или сокращен, знаки придется переставлять, создавая хаос и неразбериху. Между тем в ближайшее время вопрос о возвращении штрафа за превышение на 10 километров в час может быть вновь вынесен на обсуждение в Белом доме.



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