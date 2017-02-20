Москвич подал в суд на лотерею, оставшись без приза после отправки 4 тысяч SMS Рубрики: Общество

Ошибка? Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter Moscow-Live.ru Таганский суд отказал москвичу, который попытался взыскать с организаторов SMS-лотереи "60 дней - 60 автомобилей" более 160 тысяч рублей, потраченных на отправку четырех тысяч сообщений. Истец настаивал на том, что, по его расчетам, выигрыш ему был гарантирован, но вопросы в лотерее были составлены некорректно.



Истец указал, что победитель в лотерее выбирался каждую неделю проведения акции по количеству баллов, набранных до полуночи определенного дня. Для набора баллов было необходимо отправлять SMS с ответами на вопросы, каждое из которых стоило около 42 рублей. Мужчина для гарантированного успеха отправил 3926 таких сообщений, но, к своему удивлению, автомобиля так и не дождался.



При этом в заявлении указано, что он требовал с ответчика не только потраченные деньги, но также проценты за взятые для участия в лотерее кредиты, компенсацию морального вреда, нотариальные расходы и стоимость адвоката. Суд, впрочем, постановил, что азартный москвич действовал добровольно, а его несогласие с результатами лотереи не доказывает недействительность проводимой акции, поскольку даже количество баллов не гарантировало в ней выигрыш. В суде также подчеркнули, что лотерея не относится к услугам, оказываемым за плату, а потому на закон "О защите прав потребителей" подобные споры не распространяются.



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