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Москвич подал в суд на лотерею, оставшись без приза после отправки 4 тысяч SMS
21 февраля 2017 г. | Время публикации 13:33 | Последние изменения 14:51
Рубрики: Общество  
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Moscow-Live.ru
Таганский суд отказал москвичу, который попытался взыскать с организаторов SMS-лотереи "60 дней - 60 автомобилей" более 160 тысяч рублей, потраченных на отправку четырех тысяч сообщений. Истец настаивал на том, что, по его расчетам, выигрыш ему был гарантирован, но вопросы в лотерее были составлены некорректно.

Истец указал, что победитель в лотерее выбирался каждую неделю проведения акции по количеству баллов, набранных до полуночи определенного дня. Для набора баллов было необходимо отправлять SMS с ответами на вопросы, каждое из которых стоило около 42 рублей. Мужчина для гарантированного успеха отправил 3926 таких сообщений, но, к своему удивлению, автомобиля так и не дождался.

При этом в заявлении указано, что он требовал с ответчика не только потраченные деньги, но также проценты за взятые для участия в лотерее кредиты, компенсацию морального вреда, нотариальные расходы и стоимость адвоката. Суд, впрочем, постановил, что азартный москвич действовал добровольно, а его несогласие с результатами лотереи не доказывает недействительность проводимой акции, поскольку даже количество баллов не гарантировало в ней выигрыш. В суде также подчеркнули, что лотерея не относится к услугам, оказываемым за плату, а потому на закон "О защите прав потребителей" подобные споры не распространяются.
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