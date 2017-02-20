]]>
]]>
NEWSmsk.com: Московские новости ]]>NEWSru.com]]>
21
февраля
pda
Поиск
Архив

С москвички сняли украшения на 32 тысячи рублей, пока она была в обмороке
21 февраля 2017 г. | Время публикации 14:07 | Последние изменения 14:49
Рубрики: Происшествия  
Ошибка? Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
 
Global Look Press
С девушки, упавшей в обморок у станции метро "Марьино", сняли золотые украшения. Как сообщил агентству "Москва" источник в правоохранительных органах, 27-летняя жительница столицы почувствовала себя плохо на Новочеркасском бульваре рядом со станцией метро "Марьино": у нее закружилась голова, и она упала на землю. Придя в сознание, потерпевшая обнаружила, что кто-то снял с нее золотые ювелирные украшения на общую сумму 32 тысячи рублей. По факту случившегося возбуждено уголовное дело о краже, ведутся поиски злоумышленников.

Twitter
facebook


Предыдущая статья  |  Следующая статья
Новость на Яндекс.карте
Развернуть карту

Дороги
Пробки в Москве
Баллы по шкале Яндекс.Пробок
21.02.2017   17:20
7
13:00 14:00 15:00 16:00 17:00
]]>
Rambler's Top100
Рейтинг@Mail.ru
liveinternet.ru: показано число просмотров за 24 часа, посетителей за 24 часа и за сегодня ]]>
Система Orphus
В Москве - Московские новости NEWSmsk.com // Проект объединенной редакции NEWSru.com
Вторник, 21 февраля 2017 г. // Последняя новость 17:01
Все права на материалы и новости, опубликованные на сайте NEWSmsk.com, охраняются в соответствии с законодательством РФ. Допускается цитирование без согласования с редакцией не более 50% от объема оригинального материала, с обязательной прямой гиперссылкой на страницу, с которой материал заимствован. Гиперссылка должна размещаться непосредственно в тексте, воспроизводящем оригинальный материал NEWSmsk.com, до или после цитируемого блока.
©2007 - 2017 NEWSmsk.com
]]>
]]>