С москвички сняли украшения на 32 тысячи рублей, пока она была в обмороке

С девушки, упавшей в обморок у станции метро "Марьино", сняли золотые украшения. Как сообщил агентству "Москва"
источник в правоохранительных органах, 27-летняя жительница столицы почувствовала себя плохо на Новочеркасском бульваре рядом со станцией метро "Марьино": у нее закружилась голова, и она упала на землю. Придя в сознание, потерпевшая обнаружила, что кто-то снял с нее золотые ювелирные украшения на общую сумму 32 тысячи рублей. По факту случившегося возбуждено уголовное дело о краже, ведутся поиски злоумышленников.