Гигантские цифровые открытки появятся в столице на 23 февраля и 8 марта Рубрики: Праздники

Ошибка? Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter Пресс-служба Мэра и Правительства Москвы



На медиафасаде уже транслируют ролик ко Дню защитника Отечества, в котором москвичи и гости столицы могут увидеть солдата и главный символ российской армии — пятиконечную бело-сине-красную звезду на фоне триколора. Этот ролик будут показывать до вечера 23 февраля. А ближе к 8 марта медиафасад украсит гигантская открытка с распускающимися цветами и порхающими бабочками.



Кроме того, ко Дню защитника Отечества горожане увидят сотни поздравлений на рекламных щитах и цифровых билбордах вдоль столичных трасс, на остановках общественного транспорта и уличных пилонах. В честь Международного женского дня Москву украсят 300 тематических плакатов разных размеров, видеопоздравления будет также транслировать более 50 цифровых билбордов. Более 600 тематических плакатов и цифровых билбордов украсят Москву в честь 23 Февраля и 8 Марта. Как сообщается на официальном портале мэра Москвы, в гигантскую открытку высотой 17 метров и шириной 26 метров превратится и медиафасад Центрального телеграфа.На медиафасаде уже транслируют ролик ко Дню защитника Отечества, в котором москвичи и гости столицы могут увидеть солдата и главный символ российской армии — пятиконечную бело-сине-красную звезду на фоне триколора. Этот ролик будут показывать до вечера 23 февраля. А ближе к 8 марта медиафасад украсит гигантская открытка с распускающимися цветами и порхающими бабочками.Кроме того, ко Дню защитника Отечества горожане увидят сотни поздравлений на рекламных щитах и цифровых билбордах вдоль столичных трасс, на остановках общественного транспорта и уличных пилонах. В честь Международного женского дня Москву украсят 300 тематических плакатов разных размеров, видеопоздравления будет также транслировать более 50 цифровых билбордов.



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