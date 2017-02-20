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Захватчик собственной семьи на Боровском шоссе мог быть сектантом
21 февраля 2017 г. | Время публикации 13:01 | Последние изменения 14:46
Рубрики: Криминал  
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Солнцевский суд Москвы арестовал до 20 апреля Леонида Оводова, который накануне семь часов удерживал в квартире жену и троих детей. Ему предъявлено обвинение в захвате заложников. Мужчина признал вину частично. Назначена психиатрическая судебная экспертиза, сообщила "Интерфаксу" старший помощник руководителя ГСУ СК по Москве Юлия Иванова.

20 февраля 28-летний Оводов удерживал в квартире на Боровском шоссе гражданскую жену и трех маленьких детей. Мужчина выдвигал различные требования, среди них – убежище на территории посольств Ирана, Китая или КНДР. Он также заявлял, что его якобы хотят убить. Затем Оводов выпрыгнул из окна пятого этажа на спасательный надувной куб.

По данным источника ТАСС в правоохранительных органах, в квартире Оводова нашли материалы, свидетельствующие о том, что он мог состоять в секте. Оперативники общаются с его женой, с детьми работает психолог. Женщина и дети не пострадали.
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