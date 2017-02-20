Столичные археологи нашли уникальную кабацкую печать

На Берсеневской набережной обнаружили уникальную кабацкую печать, принадлежащую питейному заведению "Вытегорский кабак". Как сообщается на официальном сайте
мэра столицы, современными аналогами таких печатей можно считать печати фирм и компаний или корпоративные печати, которые используют для официальных документов.
"Эта находка уникальна. На ней указана принадлежность к совершенно определённой организации - Вытегорскому кабаку. Аналогичных печатей ещё не находили", - сообщил руководитель департамента культурного наследия Алексей Емельянов.
Круглая печать размером 19 на 20 миллиметров изготовлена из оловянистой бронзы - сплава меди и олова. На одной из сторон печати четко различима надпись "Печать Вытегорского кабака" и элементы орнамента - два растительных побега.
Столичные археологи предварительно датируют находку XV–XVIII веками. Где именно располагался Вытегорский кабак и что мог делать в Москве представитель этого заведения, пока неизвестно: по одной версии, печать потерял кто-то из администрации питейного заведения в Вологодской области, приехавший в Москву по делам. Кроме того, кабак под названием "Вытегорский" мог находиться и в самой Москве, но в этом случае его связь с городом Вытегрой непонятна.
Это не первая "кабацкая" находка во время археологических работ в центре столицы. Напомним, летом прошлого года на Театральной площади
был обнаружен кабак XVIII века: фрагменты сруба содержали медные монеты, которыми расплачивались клиенты, и черепки керамических кружек и стеклянных бутылок для хмельных напитков. Также среди находок оказались металлические пряжки и пуговицы, которые проваливались в щели пола.