Похолодание и сильная гололедица ожидаются в Москве в среду Рубрики: Погода

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Ночью в столице облачно, мокрый снег, температура в Москве от минус двух градусов до нуля, по области до минус пяти градусов, ветер западный с переходом на северный, 5-10 метров в секунду. Днем облачно с прояснениями, небольшой, по области умеренный снег, температура в Москве от минус 7 до нуля, по области до минус 9 градусов. Ветер северный 5-10 метров в секунду. Со среды, 22 февраля, на смену оттепели в Москву придет похолодание, что станет причиной сильной гололедицы. Как сообщает портал "Метеоновости" , через столичный регион будет проходить холодный атмосферный фронт. К утру температура в городе станет отрицательной, дороги покроются ледяной коркой. По мере понижения температуры к вечеру и усиления северного ветра гололедица станет усиливаться и сохранится до конца недели. Поэтому во время празднования Масленицы пешеходам советуют быть предельно осторожными.Ночью в столице облачно, мокрый снег, температура в Москве от минус двух градусов до нуля, по области до минус пяти градусов, ветер западный с переходом на северный, 5-10 метров в секунду. Днем облачно с прояснениями, небольшой, по области умеренный снег, температура в Москве от минус 7 до нуля, по области до минус 9 градусов. Ветер северный 5-10 метров в секунду.



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