Путин посоветовал Собянину сносить старые пятиэтажки, а не ремонтировать Коммунальное хозяйство Рубрики: Недвижимость

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"Сергей Семенович, мы с вами уже говорили на эту тему. Я знаю настроение и ожидания москвичей. Ожидания связаны с тем, чтобы эти дома снести и на их месте новое жилье построить. Мне представляется, что это и было бы самым правильным решением. Вопрос только в возможностях столицы, в бюджетных возможностях, в возможностях привлечения инвесторов и так далее", - цитирует президента



Реакция столичных властей на слова главы государства последовала оперативно. Первый замглавы пресс-службы мэра и правительства Москвы Борис Булай заявил в беседе с



Отметим, что еще недавно в мэрии называли новую программу сноса ветхих пятиэтажек



Руководитель Департамента градостроительной политики Москвы Сергей Лёвкин объяснял это техническими трудностями, нехваткой площадок для расселения и недобросовестностью некоторых застройщиков. "И это я говорю о трудностях с теми 6 миллионам квадратов, с которыми мы работали. А муниципальные депутаты предлагают продолжать сносить пятиэтажки других серий по той же схеме, а это около 25 миллионов квадратов", - отмечал Левкин.



Несмотря на это заявление, спустя несколько дней депутаты Мосгордумы потребовали продлить программу сноса старых пятиэтажек и распространить ее на дома "несносимых" серий. "У нас нет другого выхода. Мы видим, что программа капитального ремонта в этих домах недостаточно эффективна. Реконструкция в этих домах возможна в единичных случаях", - объясняли парламентарии. С аналогичным заявлением вскоре выступила и Общественная палата Москвы. Президент России Владимир Путин на встрече с мэром Москвы Сергеем Собяниным высказался за снос устаревших пятиэтажек в силу невозможности их капремонта. По мнению главы государства, также же мнение разделяют и жители столицы. В то же время Путин признал, что с реализацией этой идеи могут возникнуть некоторые сложности."Сергей Семенович, мы с вами уже говорили на эту тему. Я знаю настроение и ожидания москвичей. Ожидания связаны с тем, чтобы эти дома снести и на их месте новое жилье построить. Мне представляется, что это и было бы самым правильным решением. Вопрос только в возможностях столицы, в бюджетных возможностях, в возможностях привлечения инвесторов и так далее", - цитирует президента "Интерфакс" Реакция столичных властей на слова главы государства последовала оперативно. Первый замглавы пресс-службы мэра и правительства Москвы Борис Булай заявил в беседе с РИА "Новости" заявил, что уже поставлена задача детально проработать все аспекты новой программы сноса пятиэтажек до конца года. "Это беспрецедентный по своим масштабам проект, который, безусловно, займет долгое время", - добавил собеседник агентства.Отметим, что еще недавно в мэрии называли новую программу сноса ветхих пятиэтажек "практически невозможной" , поскольку второй этап требует "другого подхода и других денег". Нынешняя программа сноса, которая изначально рассчитывалась на 11 лет, длится уже восемнадцатый год.Руководитель Департамента градостроительной политики Москвы Сергей Лёвкин объяснял это техническими трудностями, нехваткой площадок для расселения и недобросовестностью некоторых застройщиков. "И это я говорю о трудностях с теми 6 миллионам квадратов, с которыми мы работали. А муниципальные депутаты предлагают продолжать сносить пятиэтажки других серий по той же схеме, а это около 25 миллионов квадратов", - отмечал Левкин.Несмотря на это заявление, спустя несколько дней депутаты Мосгордумы потребовали продлить программу сноса старых пятиэтажек и распространить ее на дома "несносимых" серий. "У нас нет другого выхода. Мы видим, что программа капитального ремонта в этих домах недостаточно эффективна. Реконструкция в этих домах возможна в единичных случаях", - объясняли парламентарии. С аналогичным заявлением вскоре выступила и Общественная палата Москвы.



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ССЫЛКИ ПО ТЕМЕ 10 февраля 2017 г. В мэрии считают невозможным новый этап сноса пятиэтажек

Начать новую программу сноса пятиэтажек по просьбе муниципальных депутатов "не просто сложно, но и невозможно". Речь идет о 25 миллионах квадратов – это вчетверо больше того объема, который сносят в Москве уже 18-й год.

