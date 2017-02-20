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Путин посоветовал Собянину сносить старые пятиэтажки, а не ремонтировать
21 февраля 2017 г. | Время публикации 17:01 | Последние изменения 17:12
Рубрики: Недвижимость, Коммунальное хозяйство  
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Moscow-Live.ru
Президент России Владимир Путин на встрече с мэром Москвы Сергеем Собяниным высказался за снос устаревших пятиэтажек в силу невозможности их капремонта. По мнению главы государства, также же мнение разделяют и жители столицы. В то же время Путин признал, что с реализацией этой идеи могут возникнуть некоторые сложности.

"Сергей Семенович, мы с вами уже говорили на эту тему. Я знаю настроение и ожидания москвичей. Ожидания связаны с тем, чтобы эти дома снести и на их месте новое жилье построить. Мне представляется, что это и было бы самым правильным решением. Вопрос только в возможностях столицы, в бюджетных возможностях, в возможностях привлечения инвесторов и так далее", - цитирует президента "Интерфакс".

Реакция столичных властей на слова главы государства последовала оперативно. Первый замглавы пресс-службы мэра и правительства Москвы Борис Булай заявил в беседе с РИА "Новости" заявил, что уже поставлена задача детально проработать все аспекты новой программы сноса пятиэтажек до конца года. "Это беспрецедентный по своим масштабам проект, который, безусловно, займет долгое время", - добавил собеседник агентства.

Отметим, что еще недавно в мэрии называли новую программу сноса ветхих пятиэтажек "практически невозможной", поскольку второй этап требует "другого подхода и других денег". Нынешняя программа сноса, которая изначально рассчитывалась на 11 лет, длится уже восемнадцатый год.

Руководитель Департамента градостроительной политики Москвы Сергей Лёвкин объяснял это техническими трудностями, нехваткой площадок для расселения и недобросовестностью некоторых застройщиков. "И это я говорю о трудностях с теми 6 миллионам квадратов, с которыми мы работали. А муниципальные депутаты предлагают продолжать сносить пятиэтажки других серий по той же схеме, а это около 25 миллионов квадратов", - отмечал Левкин.

Несмотря на это заявление, спустя несколько дней депутаты Мосгордумы потребовали продлить программу сноса старых пятиэтажек и распространить ее на дома "несносимых" серий. "У нас нет другого выхода. Мы видим, что программа капитального ремонта в этих домах недостаточно эффективна. Реконструкция в этих домах возможна в единичных случаях", - объясняли парламентарии. С аналогичным заявлением вскоре выступила и Общественная палата Москвы.
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