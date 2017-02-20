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Платные парковки в Москве получили голландскую премию
21 февраля 2017 г. | Время публикации 14:40 | Последние изменения 15:43
Рубрики: Автотранспорт  
Сюжет: Парковки: законные и незаконные
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Moscow-Live.ru
Москва покинула десятку городов с самыми загруженными дорогами по версии голландской компании TomTom. Независимый рейтинг считается одним из самых авторитетных в мире. Специалисты ежегодно исследуют трафик более чем в 200 городах. В прошлом году столица занимала пятое место, а теперь передвинулась сразу на 13-е.

Москва также получила награду за организацию парковок, сообщили в Департаменте транспорта. Утверждается, что водители стали на 65% быстрее находить легальные парковочные места. В департаменте считают, что Москва улучшила позиции в рейтинге TomTom благодаря интеллектуальной транспортной системе и комплексной схеме организации дорожного движения.

Ранее свое исследование самых загруженных городов опубликовала американская компания Inrix Inc. В нем Москва оказалась на втором месте в мире после Лос-Анджелеса: столичный автомобилист теряет в пробках 91 час в год. При этом москвичи теряют в пробках четверть всего времени, что проводят за рулем. У жителей Лос-Анджелеса этот показатель ниже – всего 12,7%. А среди европейских городов Москва оказалась по пробкам первой.

В Департаменте транспорта мировыми рейтингами довольны: "Мы рады, что столица по мировым рейтингам больше не занимает первое место по числу пробок". Собеседница агентства "Москва" отметила, что крупные города – Мехико, Бангкок, Лос-Анджелес – ухудшают свои позиции, а в столице показатели загруженности дорог снижаются каждый год.

По данным Центра организации дорожного движения, в минувшем году скорость движения на столичных дорогах по сравнению с 2010 годом увеличилась на 13 процентов – до 51 километра в час. "Однако мы понимаем, что еще много нужно сделать для дальнейшего улучшения ситуации с заторами и развития городского транспорта вместе с жителями Москвы", – добавили в департаменте.

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