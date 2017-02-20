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Тело пенсионерки с травмами рук и лица обнаружили в квартире на юге Москвы
21 февраля 2017 г. | Время публикации 12:10 | Последние изменения 13:38
Рубрики: Происшествия  
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Moscow-Live.ru
Столичные правоохранители выясняют обстоятельства смерти 79-летней пенсионерки, тело которой с кровоподтеками лица и рук было найдено в одной из квартир на юге Москвы. Как сообщил агентству "Москва" источник в правоохранительных органах, накануне в полицию поступило сообщение об обнаружении трупа в квартире на Ореховом бульваре. Прибывшие на место сотрудники полиции обнаружили тело 79-летней женщины с кровоподтеками лица и рук. Смерть пенсионерки наступила примерно за сутки до этого.

Причина смерти женщины устанавливается, по данному факту проводится проверка, по итогам которой будет принято процессуальное решение. В пресс-службе столичной полиции подтвердили факт обнаружения трупа, не уточнив подробностей.
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