Тело пенсионерки с травмами рук и лица обнаружили в квартире на юге Москвы Рубрики: Происшествия

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Причина смерти женщины устанавливается, по данному факту проводится проверка, по итогам которой будет принято процессуальное решение. В пресс-службе столичной полиции подтвердили факт обнаружения трупа, не уточнив подробностей. Столичные правоохранители выясняют обстоятельства смерти 79-летней пенсионерки, тело которой с кровоподтеками лица и рук было найдено в одной из квартир на юге Москвы. Как сообщил агентству "Москва" источник в правоохранительных органах, накануне в полицию поступило сообщение об обнаружении трупа в квартире на Ореховом бульваре. Прибывшие на место сотрудники полиции обнаружили тело 79-летней женщины с кровоподтеками лица и рук. Смерть пенсионерки наступила примерно за сутки до этого.Причина смерти женщины устанавливается, по данному факту проводится проверка, по итогам которой будет принято процессуальное решение. В пресс-службе столичной полиции подтвердили факт обнаружения трупа, не уточнив подробностей.



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