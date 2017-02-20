Три человека пострадали при пожаре в общежитии на востоке Москвы

Более 330 человек эвакуировали при пожаре в общежитии на востоке Москвы, пострадали три человека. Как сообщается на сайте
ГУ МЧС России по столице, во вторник в 00:26 в оперативную дежурную смену поступило сообщение о пожаре по адресу: улица 11-я Парковая, дом 7. По предварительной информации, пожар площадью около 45 квадратных метров произошел на третьем этаже 12-этажного здания общежития.
В ходе разведки и тушения пожара из здания было эвакуировано 339 человек, пять человек спасено. В 00:52 пожар был локализован, а в 01:03 - ликвидирован. В результате пожара пострадали три человека.