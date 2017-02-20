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Три человека пострадали при пожаре в общежитии на востоке Москвы
21 февраля 2017 г. | Время публикации 10:03
Рубрики: Происшествия  
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ГУ МЧС России по г. Москве
Более 330 человек эвакуировали при пожаре в общежитии на востоке Москвы, пострадали три человека. Как сообщается на сайте ГУ МЧС России по столице, во вторник в 00:26 в оперативную дежурную смену поступило сообщение о пожаре по адресу: улица 11-я Парковая, дом 7. По предварительной информации, пожар площадью около 45 квадратных метров произошел на третьем этаже 12-этажного здания общежития.

В ходе разведки и тушения пожара из здания было эвакуировано 339 человек, пять человек спасено. В 00:52 пожар был локализован, а в 01:03 - ликвидирован. В результате пожара пострадали три человека.

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Вторник, 21 февраля 2017 г. // Последняя новость 10:03
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