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Подросток расстрелял инструктора по стрельбе и попал под поезд
21 февраля 2017 г. | Время публикации 08:54
Рубрики: Происшествия  
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Moscow-Live.ru
Несовершеннолетний расстрелял инструктора по стрельбе в тире и покончил с собой. Как сообщается на сайте Главного следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по столице, вечером 20 февраля в тире, расположенном по Измайловскому проезду, 15-летний подросток во время занятия по стрельбе выстрелил в мишень, после чего расстрелял инструктора. Потерпевший госпитализирован в тяжелом состоянии, по факту покушения на убийство было возбуждено уголовное дело.

Позднее стало известно, что тело молодого человека, сбежавшего из стрелкового клуба с пистолетом Glock и патронами, обнаружили рядом с железнодорожным объектом. На месте работают сотрудники Следственного комитета, выясняются все обстоятельства происшествия, передает РЕН ТВ.
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