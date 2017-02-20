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Московские коммунальщики в отчете замазали переполненную урну белым квадратом
21 февраля 2017 г. | Время публикации 15:11 | Последние изменения 16:28
Рубрики: Коммунальное хозяйство, Общество  
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Moscow-Live.ru
Житель столицы Иван Голунов оставил на портале "Наш город" жалобу на сломанную табличку с расписанием автобусов и переполненную урну на остановке общественного транспорта на улице Матросская Тишина в районе Сокольники. Отчет коммунальщиков о выполненной работе москвича изрядно удивил: на фотографии видно, что табличка была добросовестно заменена, а вот урна оказалась спрятана за большим белым квадратом.

Как отмечает портал Pikabu, такими белыми квадратами в публикуемых на портале отчетах скрывают лица людей, попавших в кадр. То ли благодаря чувству юмора ответственных за этот процесс людей, то ли из-за их не слишком ответственного отношения к работе, фотографии нередко оказываются курьезными. Так, по словам Голунова, два года назад он отправил жалобу на беспорядок на помойке возле дома, а в отчете коммунальщики белыми квадратами скрыли личности попавших в кадр голубей.

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