Московские коммунальщики в отчете замазали переполненную урну белым квадратом

26 января 2017 г. На портал "Наш город" в марте вернут раздел для жалоб по многоквартирным домам

Теперь, чтобы оставить жалобу, необходимо будет указать номер финансового лицевого счета жителя. Это исключит использование портала случайными людьми, что ранее доставляло немало неудобств управляющим компаниям.