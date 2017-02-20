Жители СВАО пожаловались префекту на долгое ожидание поездов монорельса Рубрики: Метрополитен

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Виноградов назвал вопрос правомерным, но предложил депутатам сначала вычислить, сколько людей пользуется монорельсом в моменты наибольшей загрузки. "Чтобы провести такое исследование, даже не надо приглашать специализированную компанию", – сказал префект. Опираясь на полученные данные, властям округа будет легче отстаивать просьбу жителей перед Департаментом транспорта, пояснил Виноградов.



Он также подтвердил, что планов развития монорельса нет. "Это был эксперимент, онбыл востребован наопределенном отрезке времени, асейчас, спуском МЦК, надо понять, насколько сократился пассажиропоток, следующий изБутырского [района] кВДНХ",– заключил глава округа



Напомним, монорельс работает в экскурсионном режиме с 23 января. Такое расписание власти решили ввести из-за снижения пассажиропотока, введения новых станций Люблинско-Дмитровской линии метро и запуска Московского центрального кольца. Из-за нового графика на платформах монорельса скапливаются пассажиры, поезда ходят переполненные. Жители северо-востока Москвы пожаловались префекту округа Валерию Виноградову на туристический режим работы монорельса. Поезда ходят с получасовым интервалом с 8:00 до 20:00. Но многие горожане едут на работу до восьми утра, а обратно возвращаются после восьми вечера. Недовольство жителей поддержали и муниципальные депутаты, попросив вернуть 10-15-минутные интервалы. Об этом пишут сайты районных газет СВАО.Виноградов назвал вопрос правомерным, но предложил депутатам сначала вычислить, сколько людей пользуется монорельсом в моменты наибольшей загрузки. "Чтобы провести такое исследование, даже не надо приглашать специализированную компанию", – сказал префект. Опираясь на полученные данные, властям округа будет легче отстаивать просьбу жителей перед Департаментом транспорта, пояснил Виноградов.Он также подтвердил, что планов развития монорельса нет. "Это был эксперимент, онбыл востребован наопределенном отрезке времени, асейчас, спуском МЦК, надо понять, насколько сократился пассажиропоток, следующий изБутырского [района] кВДНХ",– заключил глава округаНапомним, монорельс работает в экскурсионном режиме с 23 января. Такое расписание власти решили ввести из-за снижения пассажиропотока, введения новых станций Люблинско-Дмитровской линии метро и запуска Московского центрального кольца. Из-за нового графика на платформах монорельса скапливаются пассажиры, поезда ходят переполненные.



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