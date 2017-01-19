День рождения Владимира Высоцкого и Татьянин день отметят в столичном метро

14 января 2017 г. 25 января студентки с именем Татьяна смогут бесплатно покататься на катке ВДНХ

Акция будет действовать с 17:00 до 23:00. Для студентов-очников и Татьян, которые студентками не являются, билет в этот вечер будет стоить дешевле.