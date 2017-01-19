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День рождения Владимира Высоцкого и Татьянин день отметят в столичном метро
21 января 2017 г. | Время публикации 09:00
Рубрики: Метрополитен  
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Global Look Press
25 января пассажиров московского метро поздравят с днём рождения Владимира Высоцкого. Как отмечается на сайте столичной мэрии, в вестибюлях, на эскалаторах, а также в кассовых залах столичной подземки прозвучит песня "Лирическая (Здесь лапы у елей дрожат на весу)". О том, что Высоцкий родился именно в этот день, пассажирам напомнят в прямом эфире. В 2018 году со дня рождения поэта и артиста исполнится 80 лет, к этому времени в музее Высоцкого на Таганке появится шесть новых залов с экспозицией, посвященной его жизни и творчеству.

25 января также отмечается День студента, или Татьянин день. Дикторы в метро пожелают девушкам по имени Татьяна, а также московским студентам "достижений в учёбе, творчестве и спорте, неутолимой жажды знаний, любви и добра". По радио прозвучит песня "Татьянин день" в исполнении Льва Лещенко и другие музыкальные композиции. Кроме того, студентки-Татьяны с 17 до 23 часов смогут бесплатно попасть на каток на ВДНХ, а билеты для студентов-очников будут продаваться вдвое дешевле.
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