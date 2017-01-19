Станция столичного метро "Беломорская" откроется в 2018 году Рубрики: Метрополитен

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Он отметил, что станция размещается с южной стороны Беломорской улицы у пересечения с улицей Смольная. "Открытие новой станции на севере существенно улучшит транспортное обслуживание жителей района Левобережный", – отметил глава стройкомплекса. По его словам, станция "Беломорская" будет залегать на глубине 25 м.



"Эту станцию можно было построить и раньше, однако в свое время жители выступили против ее строительства. Впоследствии в адрес городского правительства поступили многочисленные просьбы жителей о размещении здесь дополнительной станции, и в прошлом году работы на этом объекте были возобновлены", – сказал Хуснуллин.



Строительство станции "Беломорская" Замоскворецкой линии было отложено уже после проведения тендера. Инженерно-геологические изыскания показали, что на глубине 15-20 метров находятся водонасыщенные пески – плывуны, поэтому потребуется укрепить фундамент расположенного рядом дома. К тому же вокруг ее строительства



Хуснуллин также напомнил, что на Замоскворецкой линии метро также планируется в этом году Строительство станции "Беломорская", которое было разморожено в июле 2016 года, на Замоскворецкой линии московского метрополитена планируется завершить в следующем году, сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Марат Хуснуллин. "Работы по строительству станции "Беломорская" на Замоскворецкой линии идут полным ходом. Возведение новой станции планируется завершить в следующем году", – сказал Хуснуллин.Он отметил, что станция размещается с южной стороны Беломорской улицы у пересечения с улицей Смольная. "Открытие новой станции на севере существенно улучшит транспортное обслуживание жителей района Левобережный", – отметил глава стройкомплекса. По его словам, станция "Беломорская" будет залегать на глубине 25 м."Эту станцию можно было построить и раньше, однако в свое время жители выступили против ее строительства. Впоследствии в адрес городского правительства поступили многочисленные просьбы жителей о размещении здесь дополнительной станции, и в прошлом году работы на этом объекте были возобновлены", – сказал Хуснуллин.Строительство станции "Беломорская" Замоскворецкой линии было отложено уже после проведения тендера. Инженерно-геологические изыскания показали, что на глубине 15-20 метров находятся водонасыщенные пески – плывуны, поэтому потребуется укрепить фундамент расположенного рядом дома. К тому же вокруг ее строительства возник скандал , и к вопросу решили вернуться после 2017 года. Против стройки выступили жильцы дома, рядом с которым на три года оказался бы котлован. Другая часть жителей Левобережного района, наоборот, потребовала продолжить строительство, и выходила на митинги.Хуснуллин также напомнил, что на Замоскворецкой линии метро также планируется в этом году завершить строительные работы на станции "Ховрино". Между тем, стоит отметить, что столичный стройкомплекс обещает сделать "все возможное и невозможное", чтобы запустить в наступившем году 14 станций метро



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