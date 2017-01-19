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Один человек погиб и трое пострадали в ДТП в центре Москвы
21 января 2017 г. | Время публикации 12:00 | Последние изменения 12:02
Рубрики: Происшествия  
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Moscow-Live.ru
В результате ДТП с участием двух машин на Раушской набережной в Москве один человек погиб, сообщает телеканал "360" со ссылкой на Life. Авария произошла минувшей ночью. По предварительной информации, внедорожник Mercedes-Benz столкнулся с KIA, передает "Вести.Ru". Погиб человек, находившийся в Mercedes. Три человека из KIA получили травмы различной степени тяжести. В настоящее время на месте аварии работают сотрудники ДПС и следственно-оперативная бригада. Выясняются причины произошедшего, передает ТАСС.
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Суббота, 21 января 2017 г. // Последняя новость 13:25
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