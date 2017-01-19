Один человек погиб и трое пострадали в ДТП в центре Москвы Рубрики: Происшествия

Ошибка? Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter Moscow-Live.ru В результате ДТП с участием двух машин на Раушской набережной в Москве один человек погиб, сообщает телеканал "360" со ссылкой на Life. Авария произошла минувшей ночью. По предварительной информации, внедорожник Mercedes-Benz столкнулся с KIA, передает "Вести.Ru" . Погиб человек, находившийся в Mercedes. Три человека из KIA получили травмы различной степени тяжести. В настоящее время на месте аварии работают сотрудники ДПС и следственно-оперативная бригада. Выясняются причины произошедшего, передает ТАСС



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